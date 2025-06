Ludzie głosowali na Trzaskowskiego, nie na Donalda Tuska, przy całym moim szacunku do Donalda Tuska. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

Hołownia mówił też, że „bardzo ważnym elementem układanki dzisiaj” jest prezydent Warszawy, przegrany w II turze kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. - Ja na miejscu premiera zaprosiłbym Trzaskowskiego, aby w tym nowym rozdaniu brał aktywny udział - mówił marszałek Sejmu.

Czy Trzaskowski mógłby, zdaniem Hołowni, zostać premierem? - To jest ciekawa propozycja. Mając tak silny mandat, 10 mln głosów... Ludzie głosowali na Trzaskowskiego, nie na Donalda Tuska, przy całym moim szacunku do Donalda Tuska. Gdyby Trzaskowski obejmował tekę premiera, PiS by się zawiesił, oni są tak opętani wizją walki z Tuskiem, że nie są w stanie takiej sytuacji obsłużyć. Poza tym na nowego prezydenta byłby nowy premier – mówił Hołownia.

A czy rozmowy na temat zmiany premiera wśród koalicjantów się odbywały?

- Takie głosy pojawiały się w dyskusji w ciągu ostatniego tygodnia, także w dyskusji z premierem. Ta koalicja będzie rządzić do końca tej kadencji. Czy Donald Tusk będzie do końca kadencji pełnił funkcję premiera – tego nie wiem. To zależy od wielu czynników – odparł.