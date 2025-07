Kibicowanie ma jednak to do siebie, że przede wszystkim dotyczy własnej, ukochanej drużyny. Na meczach reprezentacji kraju rzadko pojawiają się elementy polityczne, na meczach ligowych – prawie zawsze. Przyśpiewki, barwy, znaki, transparenty oraz ciągnące się przez dziesięciolecia historie zgód i walk między klubami. I oczywiście ustawek: kto komu dołożył, kto komu transparenty ze składziku zajumał, czyj pociąg specjalny nie dojechał na miejsce przeznaczenia. To wszystko się liczy i jest pamiętane. Zupełnie jak Donaldowi Tuskowi akcja „Widelec”.

Szlachetne walki, sportowe rywalizacje w formule 70 na 70 kiboli

„Lech Poznań pamięta wp****ol od prezydenta” – napisali więc ostatnio kibice Lechii Gdańsk na transparencie podczas meczu z Lechem (u siebie). W 2009 r. odbyło się słynne mordobicie między fanami obu tych klubów, które bezapelacyjnie wygrała Lechia. Policja towarzystwo rozpędziła, a Karol Nawrocki nie trafił nawet na komendę i do akt. Po dowody na kibicowskie zaangażowanie można się zgłaszać do Krzysztofa Stanowskiego. – W różnych modułach zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem. Nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko – skromnie komentował były prezes IPN swój udział w ustawkach.

To, jakie kto ma pojęcie o „szlachetności” w formule 70 na 70 chuliganów w walkach terenowych, to osobna sprawa, ale pytanie o lojalność wobec własnego klubu w kontekście bycia prezydentem wszystkich obywateli, wcale nie jest bezzasadne. Bo możliwe są dwa warianty: jeden przyjęty przez Lechię w poprzedniej kolejce ekstraklasy, czyli „Lechia albo śmierć” i niech sobie obywatele w Poznaniu wybiorą innego prezydenta, lub drugi – mówiący o braterstwie wszystkich kibiców, którzy w obliczu starcia z nielubianą władzą potrafią wykrzyczeć wspólnie „zawsze i wszędzie policja… będzie”. Tyle że teraz mają już swoją władzę, czyli prezydenta Nawrockiego. Co z tym zrobią?

Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka (w wywiadzie dla PAP), „Polska należy do tych państw, podobnie jak większości państw Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie hegemonię na trybunach sprawuje prawica, bardzo eklektyczna zresztą – od najskrajniejszej ze skrajnych po taką, powiedziałbym, intuicyjnie konserwatywną”. Bierze się to z przyczyn historycznych, ponieważ władza, której nauczyły się ruchy kibicowskie nienawidzić od początku, była z PZPR, czyli reprezentowała „komunę” i tak już zostało, mimo że np. prezydent Lech Kaczyński wcale lubiany na trybunach ultrasów nie był, bo zaostrzył politykę karną.