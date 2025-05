– Donald Tusk sam mówił, że brał udział w takich wydarzeniach organizowanych przez kibiców – podkreślił. – Do wczoraj z opinii publicznej, dziennikarzy nikt nie pytał o to Donalda Tuska. Nikt nie zadawał takich pytań, jakie zadaje w tej chwili pan – powiedział, zwracając się do dziennikarza obecnego na konferencji.

Przemysław Czarnek: Nowe informacje ws. Karola Nawrockiego to będzie nowe błoto, hejt, potwarz, zniewagi

Członek sztabu Karola Nawrockiego, Przemysław Czarnek, w ostrych słowach skomentował medialne doniesienia i wypowiedzi premiera, oceniając, że „wszystko, co mieli, wylatuje im z rąk”. – Granaty odpalają im się w ich rękach. Dlatego (Tusk – red.) idzie do TVN i trzęsącym głosem mówi, że będą nowe informacje – kontynuował Czarnek. – Panie Tusk, te nowe informacje to będzie nowe błoto, nowy hejt, nowa potwarz, nowe zniewagi, na które jesteśmy przygotowani i za które pana rozliczymy – zapowiedział, odnosząc się do słów szefa rządu.



W czwartek w TVN24 Donald Tusk, komentując kandydaturę Nawrockiego, stwierdził, że „mamy pierwszy raz w historii Polski sytuację, w której na urząd prezydenta kandyduje człowiek, który nie ukrywa, bo nie jest w stanie ukryć, bezpośrednich związków ze światem przestępczym”. Według niego wkrótce mogą wyjść na światło dzienne kolejne informacje dotyczące obecnego prezesa IPN. – Będą kolejne zaskoczenia – zapowiadał. – Otwórzcie szeroko oczy. Słuchajcie tego co mówią ludzie, bo oni mówią od dłuższego czasu. Zwróćcie uwagę na pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi – dodał.



Według ustaleń Wirtualnej Polski Karol Nawrocki w 2009 roku wziął udział w ustawce między pseudokibicami Lechii Gdańsk i Lecha Poznań. W bójce uczestniczyło około 140 osób. Wśród nich były osoby później skazane za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sam Nawrocki określił udział w takich bójkach jako element swojej przeszłości sportowej, związanej z boksem.