Sośnierz był pytany, czy rozmowa Nawrockiego z Mentzenem skłoniła go do zmiany stanowiska. Odpowiedź była jednoznaczna – polityk nie zamierza brać udziału w głosowaniu w drugiej turze.

– Widziałem takiego zabawnego mema, gdzie na obrazku jest właśnie prezes (Jarosław) Kaczyński i Karol Nawrocki. Prezes Kaczyński mówi do niego: „Karolu, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz”. No i chyba właśnie mieliśmy z tym do czynienia – powiedział Sośnierz, nawiązując do biblijnej sceny. Jak dodał, Nawrocki usiłuje przekonać wyborców Konfederacji, że „mimo że jest wystawiony przez PiS, popierany przez PiS, to robiłby wszystko całkiem inaczej, niż robił PiS przez ostatnie lata”.

– No ja w to nie wierzę. Ja uważam, że kandydat PiS będzie zachowywał się tak, jak PiS przez ostatnich osiem lat – podsumował były poseł i europoseł.



Spotkanie Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim. Dobromir Sośnierz komentuje

Karol Nawrocki, „obywatelski” kandydat Prawa i Sprawiedliwości, wziął udział w rozmowie na żywo z liderem Konfederacji, Sławomirem Mentzenem. Spotkanie odbyło się w formie internetowej transmisji na kanale YouTube. Mentzen zaprosił obu kandydatów – Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego – prosząc o podpisanie przygotowanej przez siebie deklaracji programowej.