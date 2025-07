Kreatywna statystyka tworzona na potrzeby kremlowskiej propagandy przedstawia inny obraz gospodarki zaprzęgniętej do wojennej machiny. W latach 2023–2024 PKB Rosji miał rosnąć o 4,1 proc. rocznie, co oznaczało wzrost, jakiego statystyki rosyjskie nie widziały od 14 lat! Jednak niewielu specjalistów poważnie traktuje takie dane. Od wojny nie można ich zweryfikować. Zagraniczne agencje ratingowe zostały usunięte, a państwowy urząd statystyczny przeszedł na tryb sowiecki, kiedy to statystyka była odzwierciedleniem życzeń władzy, a nie rzeczywistości.

W tym roku sytuację jednak trudno już ukryć. Według Rosstatu w pierwszym kwartale 2025 r. wzrost gospodarczy spowolnił do 1,4 proc. rocznie, a w ujęciu kwartał do kwartału gospodarka zaczęła się kurczyć po raz pierwszy od 2022 r.