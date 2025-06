Urzędnik rosyjski zdecyduje co jest tajne

W szczególności do tajemnic państwowych zalicza się „informacje o wskaźnikach, które decydują o przygotowaniu gospodarki do zrównoważonego funkcjonowania w czasie wojny”, „informacje o przygotowaniu mobilizacyjnym i mobilizacji organów rządowych”, „informacje o zdolnościach mobilizacyjnych do produkcji wyrobów ogólnego przeznaczenia”, „informacje o przygotowaniu i wykorzystaniu zasobów jednolitej sieci łączności w interesie zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa” itp. Brak precyzyjnych określeń sprawia, że o tym czy coś jest tajne, decydować bedą urzędnicy aparatu władzy.

Powodem osuwania się Kremla w jądro tajności jest szykowana ogromna mobilizacja. Jak pisze „The Telegraph", całkowite przejście rosyjskiej gospodarki na tryb wojenny i nowa masowa mobilizacja są lobbowane przez „jastrzębi” na Kremlu – najbardziej radykalną część dworu Putina. Jak poinformowały gazetę źródła zbliżone do Kremla, po skutecznych ukraińskich atakach na rosyjskie bazy lotnicze pojawiły się żądania mobilizacji, która mogłaby objąć nawet 2 miliony rezerwistów.

Według źródeł publikacji „partia wojny” jest coraz bardziej przekonana, że ​​Putin nie działa wystarczająco zdecydowanie. Jednak ludzie z otoczenia dyktatora przekonują, że nowa mobilizacja może być początkiem upadku. „Po pierwsze, podważyłoby to stabilność ekonomiczną Rosji, a po drugie, mobilizacja nie jest potrzebna” – twierdzi jedno ze źródeł „The Telegraph” i dodaje: „Po co nam to teraz? Mamy rakiety Kalibr, mamy ochotników. Te zasoby jeszcze się nie wyczerpały”.