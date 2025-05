Rekordowo tajny budżet Rosji. 40 procent idzie na wojnę

Jak wynika z obliczeń Janisa Kluge z Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym, które przytacza „The Moscow Times”, opartych na danych ministerstwa finansów Rosji i materiałach do nowelizacji ustawy budżetowej, w pierwszym kwartale z budżetu federalnego wydano 3,6 bln rubli (170 mld zł) na pozycje tajne, czyli takie, które ani nie zostały nazwane, ani szczegółowo rozliczone.

Tajny budżet Rosji. Dziewięć razy więcej na wojnę niż na edukację

W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym (2,5 bln rubli) wydatki niejawne zwiększyły się o 44 proc., a ich udział osiągnął nowy rekord – 32 proc. z 11,2 bln rubli (530 mld zł), które rosyjski reżim wydał w ciągu trzech miesięcy.

W rezultacie ukryte wydatki stały się drugą co do wielkości pozycją budżetu po „polityce społecznej” (4,4 bln rubli). Były ponad 7 razy większe aniżeli Rosja wydała na ochronę zdrowia i prawie 9-krotnie (0,4 biliona rubli) niż wydatki na edukację. Co drugi rubel z tej kwoty trafił do utajnionej części budżetu.

Jak zauważa Kluge, niemal wszystkie tajne wydatki są związane z obronnością, a ich wzrost w pierwszym kwartale można wytłumaczyć przyspieszonym finansowaniem kontraktów na produkcję i zakup broni. Łączne „wydatki obronne” w ciągu trzech miesięcy osiągnęły kwotę 4,4 bln rubli, co stanowi 40 proc. wszystkich.