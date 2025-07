W przypadku operatorów bez własnej sieci (MVNO) ceny pakietów z nielimitowanymi usługami podstawowymi, paczką internetu, pakietem do wykorzystania w UE i eSIMem zaczynają się obecnie (mamy początek lipca 2025 r.) od 9,99 zł miesięcznie.

Za tyle można dostać w Cross Mobile 22 GB danych na miesiąc. Koszt 1GB wypada więc na poziomie 0,45 zł. Dla porównania, 50 GB w Revolucie za 25 zł to koszt 0,5 zł za gigabajt.

W Fonia Telecom cena gigabajta internetu w najniższej taryfie wypada nieco drożej niż w Crossie, ale nadal wygląda atrakcyjnie: za 15 zł miesięcznie (poza podstawowymi usługami) otrzymujemy ofertę z 31 GB.

Jeśli sięgnąć po pakiety z większą liczbą gigabajtów od MVNO, to i tu dostępna oferta okaże się już bogata. W Cross Mobile do 40 GB miesięcznie to niecałe 20 zł. W Mobile Vikings pakiet z 80 GB to koszt 30 zł miesięcznie (połowa ceny w pierwszym miesiącu). W Fonii 100 GB kosztuje 40 zł miesięcznie.

Submarki bronią dużych telekomów

Operatorzy infrastrukturalni pod głównymi markami (Orange, T-Mobile, Plus, Play) mają zwykle droższe oferty niż ta, którą proponuje wstępnie Revolut (choć nie wiemy, czy 25 zł to oferta przed rabatami, czy po ich uwzględnieniu). Ale już ich submarki, czyli tajna broń przygotowana do walki o użytkowników przenoszących numer i szukających tanich rozwiązań, specjalnie nie odstają.