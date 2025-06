UKE: Rynek telekomunikacyjny wyhamował. Rachunki w górę

Kolejne miejsce należało do Orange Polska (26,5 proc.), trzecie do T-Mobile Polska (20,1 proc.), a ostatnie do Polkomtelu (19,9 proc.). Spośród największych tylko T-Mobile zanotował wzrost udziału w rynku, wyprzedając telekom z grupy Cyfrowy Polsat.

Pod względem przychodów ranking wygląda inaczej. Pierwsze miejsce należało do Orange, drugie do Polkomtelu, trzecie do Play, a czwarte do T-Mobile.

Średni rachunek za telefon komórkowy (kartę SIM) w 2024 r. wyniósł 25,9 zł, o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem. Operatorzy podnoszą ceny abonamentów korzystając ze zmiany technologicznej. Sieć 5G w ub.r. docierała (w wersji non stand alone, NSA) do 92 proc. gospodarstw domowych na 72 proc. powierzchni kraju, a operatorzy stopniowo wyłączają nadajniki z 3G.

Uwzględniając karty M2M, których jest już 10 mln, liczba kart SIM w sieciach polskich dostawców w 2024 r. urosła o 5,1 proc. do 63,3 mln – poinformował urząd.