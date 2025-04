Do kogo przenosimy numery komórkowe w 2025 roku. Jedna duża sieć na plusie

444,7 tys. numerów komórkowych przenieśliśmy w Polsce z sieci do sieci w pierwszym kwartale 2025 roku – informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej w cokwartalnej publikacji. To sporo więcej – o prawie 21 proc. - w porównaniu z I kwartałem 2024 r. gdy operatora zmieniło 367,6 tys. użytkowników. Jest to też wynik lepszy niż przed kwartałem.

Play pokonał trzy duże sieci komórkowe. Ale wynik nie zwala z nóg

Najwięcej numerów, jak przed laty, i tak jak w 2024 r. pozyskał w tym czasie P4, właściciel marki Play – ponad 115 tys. (nie uwzględniając odejść). Play był także operatorem, któremu odebrano najwięcej numerów – prawie 109 tys. W rezultacie spośród czterech największych operatorów komórkowych tylko Play miał po marcu dodatni bilans przenosin numerów.

Wynik nie był wysoki, bo wyniósł 6,6 tys. Świadczy to o tym, że walka o przenoszących numerów klientów była między operatorami zaciekła.

Wynik poprawił Orange Polska, ograniczając ujemny bilans do niecałych 3 tys. numerów (w ostatnim kwartale 2024 r. utracił 28,5 tys. numerów). Dłuższą przerwę w dobrej passie ma natomiast T-Mobile Polska, który tym razem stracił na czysto ponad 20 tys. numerów, pogłębiając stratę względem czwartego kwartału ub.r., gdy była ona jeszcze o połowę mniejsza). Tym samym T-Mobile miał najsłabszy odczyt spośród czterech największych telekomów.

Z kwartału na kwartał pogorszył się tez wyniki Polkomtelu. Operator sieci Plus stracił 16,3 tys. numerów, podczas gdy kwartał wcześniej niecałe 2 tys.