Aktualizacja: 14.08.2025 08:06 Publikacja: 14.08.2025 07:30
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W środę odbyła się wideokonferencja przywódców największych państw europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do rozmowy dołączył także Wołodymyr Zełenski. Celem konsultacji było uzgodnienie wspólnego stanowiska Zachodu wobec wojny w Ukrainie przed piątkowym spotkaniem Trump–Putin. Ustalono m.in. poparcie dla zawieszenia broni, brak prawa Rosji do blokowania członkostwa Ukrainy w NATO oraz utrzymanie sankcji na Kreml. Trump zadeklarował gotowość do udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaznaczył jednak, że prawne uznanie okupowanych terytoriów „nie wchodzi w grę”.
Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Donald...
Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przenosząc część kosztów gospodarowania odpadami z samorządów i gospodarstw domowych na producentów. Samorządy liczą na odciążenie swoich budżetów, natomiast biznes zgłasza obawy, że zbyt duża władza trafi w ręce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rząd premiera Giorgi Meloni rozważa wprowadzenie regulacji ograniczających udziały chińskich inwestorów w strategicznych firmach. Ma to zapobiec napięciom ze Stanami Zjednoczonymi i dotyczyć m.in. przedsiębiorstw takich jak Ansaldo Energie czy Pirelli, w którym chiński Sinochem posiada 37 proc. akcji.
Opony z technologią czujników Pirelli mają stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa USA - tak twier...
Parlament w Bernie przyjął dekret umożliwiający kantonom wprowadzenie podatku od posiadania więcej niż jednej nieruchomości. Ma to zrekompensować straty po planowanej likwidacji dotychczasowego podatku od nieruchomości. Ostateczną decyzję podejmą Szwajcarzy w referendum zaplanowanym na 28 września.
Teza : W Polsce należy przyjąć system opodatkowania nieruchomości bazujący na ich wartości (tzw. podatek katastralny)
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata
