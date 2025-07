„Aby zapewnić gamingowi trwały sukces i umożliwić nam skupienie się na strategicznych obszarach wzrostu, zakończymy lub zmniejszymy pracę w niektórych obszarach działalności i pójdziemy śladem Microsoftu, usuwając poziomy zarządzania w celu zwiększenia zwinności i skuteczności” – napisał Phil Spencer, dyrektor generalny Microsoftu ds. gier, w notatce do pracowników tego działu.

Microsoft odnotował prawie 26 mld dolarów dochodu netto przy 70 mld dolarów przychodów za kwartał marcowy. Liczby te znacznie przekroczyły konsensus Wall Street, co utrzymało Microsoft jako jedną z najbardziej dochodowych firm w indeksie S&P 500, zgodnie z danymi zebranymi przez FactSet. Kierownictwo spółki oczekiwało około 14 proc. wzrostu przychodów rok do roku w kwartale czerwcowym, dzięki oczekiwanej ekspansji usług w chmurze Azure i subskrypcji oprogramowania do zwiększania produktywności korporacyjnej.

Akcje Microsoftu zamknęły się na rekordowo wysokim poziomie 497,45 USD za akcję 26 czerwca. W środę zamknęły się na minusie 0,2 proc., podczas gdy S&P 500 zyskał 0,5 proc.

Autodesk, Chegg i CrowdStrike to niektórzy dostawcy oprogramowania, którzy odchudzili się w 2025 roku. Wcześniej w środę firma zajmująca się przetwarzaniem list płac ADP poinformowała, że amerykański sektor prywatny stracił 33 000 miejsc pracy w czerwcu. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones przewidywali wzrost o 100 000.