Spektakularny sukces polskich stadnin i KOWR

Aktualizacja: 19.08.2025 22:14 Publikacja: 19.08.2025 14:19
Parantella z SK Michałów
Foto: Mat. Partnera
Polska hodowla koni czystej krwi arabskiej to bogata historia oraz część naszego dziedzictwa narodowego, które jest rozpoznawane i doceniane na całym świecie. Janów Podlaski w czasie Dni Konia Arabskiego staje się miejscem rywalizacji najpiękniejszych ogierów i klaczy tej rasy, która oceniana jest przez grono międzynarodowych sędziów.
EL MEDIDA z SK Michałów
Foto: Mat. Partnera
Emiracki Puchar Świata Koni Arabskich
Po raz pierwszy Dniom Konia Arabskiego towarzyszył Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie organizowane i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dedykowane hodowcom i stadninom, którym rodzi się do 15 źrebiąt rocznie. W przeciwieństwie do Pokazu Narodowego, w Emirates Cup mogli brać również udział hodowcy zagraniczni.
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a wystąpiły w nim 33 klacze i 19 ogierów. Dla zwycięzców klas i czempionatów przygotowane były atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.
Adelita z SK Janów Podlaski
Foto: Mat. Partnera
47. Pokaz Koni Arabskich
47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi to trzy dni emocjonującej rywalizacji 115 koni, zarówno ze stadnin państwowych – w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, jak i należących do prywatnych właścicieli. Międzynarodowe jury oceniało konie w 15 klasach, w zależności od wieku – osobno klacze i ogiery. Sędziowie oceniali i przyznawali punkty za pięć cech: typ, głowę z szyją, kłodę – czyli tułów, nogi i ruch. Dla zwycięskich koni to przepustka między innymi do Pucharu Narodów i Czempionatu Europy.
Podobne czempionaty narodowe w państwach europejskich są dużo mniejsze. Tam prezentuje się kilkanaście czy kilkadziesiąt koni. Wyjątkowe jest też to, że nasza impreza ma charakter otwarty, bo w innych na świecie uczestniczą tylko konie, trenerzy, hodowcy i sędziowie. W ogóle nie ma publiczności – powiedział dziennikarzom Henryk Smolarz, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Tytuł najlepszego konia na 47. Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, wygrywając również Czempionat Polski Klaczy Starszych, zdobyła ośmioletnia klacz ze stadniny w Janowie Podlaskim – Encarina. Ponadto:
• Czempionat Polski Klaczy Młodszych wywalczyła klacz Anagramma, również z janowskiej stadniny.
• Czempionką Klaczy Rocznych została Psyche Alia z prywatnej Stadniny Koni Chrcynno-Pałac należącej do rodziny Poszepczyńskich.
• Czempionem Polski Ogierów Starszych został ogier El Draco RA, z prywatnej stadniny Regina Arabians, którą założył Czesław Gołaszewski.
• Tytuł Czempiona Polski Ogierów Młodszych zdobył ogier Etyl ze stadniny w Białce.
• Czempionem Polski Ogierów Rocznych został Gellatto, należący do prywatnego hodowcy Jana Głowackiego i Głowacki Arabians.
CZATA z SK Białka
Foto: Mat. Partnera
56. Aukcja Pride of Poland
Na Aukcję wystawiono łącznie 15 klaczy. 14 z nich pochodziło z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, a jedna – z hodowli prywatnej. Aż 13 koni sprzedano za łączną kwotę 1 mln 331 tys. euro. Najwięcej, bo aż 430 tys. euro, zapłacono za klacz Adelitę, zeszłoroczną Narodową Czempionkę Polski Klaczy Starszych. Klacz została wylicytowana online przez nabywcę ze Szwajcarii.
Konie nabyli kupcy z Polski, Łotwy, Belgi, Szwajcarii, USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W efekcie 678 tys. euro trafi do Stadniny Koni Janów Podlaski, a 627 tys. euro do Stadniny Koni Michałów. To potwierdza, że polska hodowla koni arabskich cieszy się światowym uznaniem i prestiżem.
Poniedziałkowa Aukcja Summer Sale
W poniedziałek odbyła się Aukcja Summer Sale, której wyniki finansowe potwierdzają dobrą passę. Sprzedanych zostało 19 koni za łączną kwotę 215,5 tys. euro. To duży wzrost w stosunku do roku ubiegłego – podczas Aukcji Summer Sale w 2024 sprzedano 15 koni za łączną kwotę 101,5 tys. euro.
W tym roku najdroższym koniem Aukcji była sześcioletnia klacz Pustynna Lilia ze stadniny w Michałowie, którą wylicytowano za 21 tys. euro. Za 19 tys. euro sprzedano 11-letnią, także michałowską klacz Elaksę. Konie kupił nabywca z Łotwy. Wśród kupujących konie znaleźli się również nabywcy Polski, Belgii, Arabii Saudyjskiej i Izraela.
Patroni
Patronat honorowy nad Dniami Konia Arabskiego 2025 objęli Wicemarszałek Sejmu RP – Dorota Niedziela, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stefan Krajewski i Wojewoda Lubelski – Krzysztof Komorski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: TVP S.A., Grupa RMF i Rzeczpospolita.
