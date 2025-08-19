Spektakularny sukces polskich stadnin i KOWR

Polska hodowla koni czystej krwi arabskiej to bogata historia oraz część naszego dziedzictwa narodowego, które jest rozpoznawane i doceniane na całym świecie. Janów Podlaski w czasie Dni Konia Arabskiego staje się miejscem rywalizacji najpiękniejszych ogierów i klaczy tej rasy, która oceniana jest przez grono międzynarodowych sędziów.

EL MEDIDA z SK Michałów Foto: Mat. Partnera

Emiracki Puchar Świata Koni Arabskich

Po raz pierwszy Dniom Konia Arabskiego towarzyszył Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie organizowane i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dedykowane hodowcom i stadninom, którym rodzi się do 15 źrebiąt rocznie. W przeciwieństwie do Pokazu Narodowego, w Emirates Cup mogli brać również udział hodowcy zagraniczni.

Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a wystąpiły w nim 33 klacze i 19 ogierów. Dla zwycięzców klas i czempionatów przygotowane były atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.