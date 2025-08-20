Aktualizacja: 20.08.2025 22:09 Publikacja: 20.08.2025 14:07
Już w dniu otwarcia w CPK zatrudnionych zostanie co najmniej 35 tysięcy osób. Skala projektu sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z wielu dziedzin – od obsługi lotniczej po inżynierię kolejową. Dlatego spółka wspiera programy szkoleniowe i edukacyjne, m.in. Branżowe Centra Umiejętności w Grodzisku Mazowieckim i Radomiu. Dzięki nim mieszkańcy mogą zdobyć kwalifikacje potrzebne w nowych zawodach, często bez konieczności wieloletnich studiów.
CPK wspiera także lokalne samorządy. W ramach Programu Pomostowego 2025 przeznaczono 39 mln zł na projekty infrastrukturalne – modernizacje dróg, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, doświetlenie ulic, a także rozwój szkół i placówek kultury. Z programu skorzystają gminy Baranów, Teresin i Wiskitki oraz powiaty grodziski, sochaczewski i żyrardowski. Finansowanie sięga nawet 100% kosztów inwestycji, co oznacza realną poprawę jakości życia mieszkańców.
Rosnąca liczba mieszkańców regionu to także potrzeba lepszej opieki zdrowotnej. Dlatego 14,5 mln zł trafi do szpitali w Grodzisku Mazowieckim, Sochaczewie i Żyrardowie. Placówki zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zmodernizowane oddziały, co przełoży się na wyższy standard leczenia.
CPK i Kolej Dużych Prędkości oznaczają też nowe możliwości dla lokalnego biznesu – od logistyki i usług, przez handel, po turystykę. Dzięki lepszym połączeniom zachodnie Mazowsze stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych regionów Europy, przyciągając inwestorów i mieszkańców.
Centralny Port Komunikacyjny to projekt, który łączy nie tylko kontynenty, ale przede wszystkim ludzi. To przykład, jak inwestycja infrastrukturalna może stać się katalizatorem trwałych zmian – nie tylko w transporcie, ale w całym życiu społecznym i gospodarczym regionu.
