W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Spotkanie koalicji chętnych

We wtorek odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych z udziałem ponad 30 państw. Rozmowy dotyczyły wsparcia dla Ukrainy oraz gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. Kluczowym tematem była presja na Rosję – Unia Europejska przygotowuje 19. pakiet sankcji, w którym rozważane jest pełne embargo na rosyjski LNG.

Stany Zjednoczone wykluczyły wysłanie swoich żołnierzy na Ukrainę, co oznacza, że ciężar zapewnienia bezpieczeństwa spocznie głównie na państwach europejskich. Premier Japonii Ishiba Shigeru wyraził gotowość udzielenia gwarancji, jednak bez sprecyzowania ich formy.

Polska traci tempo w robotyzacji

W 2024 roku w polskich fabrykach zainstalowano jedynie 2364 roboty przemysłowe, co oznacza spadek o 12 proc. rok do roku i aż o 1/3 mniej niż w 2021 r. Polska zajmuje dopiero 16. miejsce w UE pod względem robotyzacji, ustępując Czechom, Słowacji czy Węgrom.

Reklama Reklama

Eksperci tłumaczą ten wynik mniejszym znaczeniem sektora motoryzacyjnego w polskiej gospodarce, a także spowolnieniem inwestycji. Oczekiwany wzrost PKB ma zwiększyć popyt na automatyzację, ale na razie robotyzacja pozostaje hamulcem konkurencyjności.

Chiny zwiększają import rosyjskiej ropy

Sierpień przyniósł wzrost zakupów rosyjskiej ropy przez chińskie rafinerie. Powodem jest spadek importu ze strony Indii oraz obniżki cen rosyjskiego surowca. Według firmy Kpler chińskie zakupy mogą rosnąć dalej, zwłaszcza że Pekin korzysta na obecnej sytuacji geopolitycznej.

Wietnam z planem inwestycji za 48 mld dol.

Rząd w Hanoi ogłosił program inwestycyjny obejmujący 250 projektów infrastrukturalnych o wartości 48 mld dol. Znaczna część środków pochodzić będzie od inwestorów zagranicznych. Plan ma przyspieszyć rozwój gospodarczy nie tylko Wietnamu, ale i całego regionu Azji Południowo-Wschodniej. Projekty obejmują modernizację transportu, energetyki i infrastruktury miejskiej.

Reklama Reklama

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.