Polsce nie brakuje wojskowych ochotników

Jak to wygląda w Polsce? W ostatnich latach nasze Siły Zbrojne mocno postawiły na model woluntarystyczny. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie ponad 30 tys. żołnierzy niezawodowych, w tzw. Terytorialnej Służbie Wojskowej. Za sukces można też uznać Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, w ramach której w 2023 r. i 2024 r. szkoliliśmy po ok. 20 tys. ochotników. Z kolei w marcu premier Donald Tusk zapowiedział, że do końca roku zostanie stworzony model, by „każdy dorosły mężczyzna był szkolony”.

Warto podkreślić, że obecnie resort obrony nie pracuje nad odwieszeniem poboru i główne siły polityczne w tej sprawie się zgadzają. Wynika to zapewne z faktu, że wbrew pozorom obecnie w Polsce nie ma większych problemów z pozyskaniem rekrutów, szczególnie we wschodnich województwach, gdzie Wojsko Polskie jest dość atrakcyjnym „pracodawcą”.

Za to w ubiegłym roku przyjęto ustawę dotyczącą wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i Aktywnej Rezerwy (AR). Wprowadziła ona m.in. ulgi podatkowe dla firm zatrudniających takich żołnierzy oraz zasadę, że „podczas ubiegania się o zamówienia publiczne, przedsiębiorca zatrudniający żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej lub Aktywnej Rezerwy będzie mógł skorzystać z preferencyjnego traktowania”. Na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, by ocenić jej skutki.

Powszechna Służba Państwowa

Jednak także u nas coraz częściej można usłyszeć o tym, że potrzebna nam dyskusja o przywróceniu poboru. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” prawie 55 proc. respondentów opowiedziało się za przywróceniem służby wojskowej.

Pojawiają się też inne pomysły. W ubiegłym tygodniu raport „Powszechna Służba Wojskowa. Program budowy rezerw na rzecz bezpieczeństwa RP” opublikowały Instytut Flanki Wschodniej oraz Instytut Sobieskiego. Na czym polega pomysł? „W proponowanym modelu Powszechna Służba Państwowa jest obowiązkowa dla każdego obywatela kończącego szkołę średnią. Będzie trwać, w zależności od wybranej specjalizacji, od dwóch do trzech miesięcy. W dalszej kolejności powinno następować regularne szkolenie przypominające lub specjalistyczne, skierowane priorytetowo do osób w wieku do 35. roku życia” – piszą autorzy raportu.