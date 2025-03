Niezaskarżalność decyzji wynika z konieczności stworzenia, stosownie do potrzeb bezpieczeństwa państwa, warunków do sprawnego uzupełniania i mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych, zapewnienia ich mobilności i zdolności do osiągania wyższych stanów gotowości oraz spójnego i sprawnego działania Paweł Bejda

„Taki stan rzeczy stwarza ryzyko naruszenia konstytucyjnych praw i wolności, w tym m.in. prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy oraz ochrony rodziny. Brak możliwości odwołania się do sądu może prowadzić do sytuacji, w której osoby objęte ochroną konstytucyjną będą zmuszone do odbywania służby wojskowej mimo okoliczności, które powinny je od tego zwolnić” – uważa poseł PiS. Zapytał, czy Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach, mających na celu umożliwienie zaskarżania decyzji o powołaniu do służby wojskowej.

Wiceminister Bejda przypomina, jakie są obowiązki obywatela

Wiceszef resortu obrony Paweł Bejda (PSL) przypomniał, że w myśl art. 85 Konstytucji RP obowiązkiem obywatela jest obrona Ojczyzny. Zgodnie zaś z ustawą o obronie Ojczyzny podstawowym sposobem spełniania tego obowiązku jest pełnienie służby wojskowej, w tym m.in. obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, oraz odbywanie ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy.

„Zgodnie z przepisem art. 122 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny skarga do właściwego sądu administracyjnego nie może być wniesiona m.in. na decyzje w sprawach powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych. Niezaskarżalność wymienionych decyzji wynika z konieczności stworzenia, stosownie do potrzeb bezpieczeństwa państwa, warunków do sprawnego uzupełniania i mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych, zapewnienia ich mobilności i zdolności do osiągania wyższych stanów gotowości oraz spójnego i sprawnego działania. Dopuszczalność niezaskarżalności określonych decyzji do sądu administracyjnego potwierdziło orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego” – napisał Paweł Bejda. I dodał, że resort obrony narodowej „konsekwentnie opowiada się za utrzymaniem w dotychczasowym kształcie regulacji art. 122 ustawy o obronie Ojczyzny”.