– Już dzisiaj jest tak, że kto decyduje się dobrowolnie na miesięczne szkolenie, otrzymuje wynagrodzenie 6 tys. zł – przypomniał Tusk. Zachętą ma być np. możliwość zrobienia prawa jazdy zawodowego, w tym na pojazdy ciężarowe. Zdaniem premiera zajęcia takie powinni prowadzić m.in. weterani. – Mówimy o świetnych żołnierzach, którzy zakończyli służbę, np. z GROM-u, czy o komandosach z Lublińca. Wykorzystamy ich wiedzę, zdolności, tworząc centrum, które roboczo ktoś nazwał „Druga misja” – stwierdził Tusk.

Czytaj więcej Wojsko Nie wróci powszechna służba. Rząd zachęci rekrutów do szkoleń wojskowych - Nie planujemy powszechnej, obowiązkowej służby wojskowej. Nie wracamy do przeszłości z bardzo wielu powodów. Ten system w warunkach Polski dzisiaj się nie sprawdzi - mówi w rozmowie z RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski.

Z informacji, którą przedstawił na tegorocznej odprawie kierownictwa resortu obrony z udziałem dowódców i prezydenta RP Andrzeja Dudy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wynika, że w poprzednim roku szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej służby wojskowej (trwa 26 dni) odbyło 47 tys. osób. Około 60 proc. z nich kontynuowało potem szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. – Z tej liczby jednak tylko 10 tys. przeszło do służby zawodowej, bo są limity przyjęć do wojska – zwraca uwagę gen. Mirosław Bryś.

I dodaje, że dla wielu młodych żołnierzy dramatem było przeniesienie do rezerwy, a nie propozycja otrzymania etatu w wojsku. – Pracodawca ma obowiązek utrzymać miejsce pracy w czasie szkolenia podstawowego, które trwa do 30 dni, a potem już nie. Zatem wielu młodych ludzi po szkoleniu specjalistycznym i braku oferty ze strony wojska trafiło na bezrobocie – mówi „Rz” gen. Mirosław Bryś. Jego zdaniem powinny być odblokowane limity, które ograniczają rozwój wojska.

Warto dodać, że w poprzednim roku po raz pierwszy takie szkolenie zostało zorganizowane w wakacje dla chętnych uczniów lub studentów. Z takiej możliwości skorzystało ok. 11 tys. osób. MON zapewnia nas, że trwają prace, aby i w tym roku odbyły się szkolenia w ramach „Wakacji z wojskiem”.