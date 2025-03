Zastanawiam się, co myślą żołnierze, którzy walczą na froncie, gdy dowiadują się, że niebawem będą mieli ograniczoną możliwość działania, bo zabraknie im broni.

Ukraińcy już przelali bardzo dużo krwi, walczą dzielnie, ale najbardziej przeraża to, że wśród systemów uzbrojenia, które są „przyblokowane”, są te dotyczące obrony powietrznej. To oznacza, że ich rodziny będą mordowane, bo w tej wojnie zabijani są cywile. Nie zapominajmy o zbrodniach wojennych popełnianych przez Rosjan. Żołnierz może myśleć tak: dobra, walczę, mogę zginąć, ale moja rodzina, dzieci, żona niech będą bezpieczni. Tymczasem wojska Putina ciągle uderzają w obiekty cywilne. Ta wojna nie odbywa się według zasad opisanych w konwencjach, gdy są przestrzegane jakieś reguły, to jest barbarzyńska, bandycka, terrorystyczna wojna.

Należy osłabić agresora, to wtedy nie wywoła kolejnej wojny – postawić rzeczywisty mur, a nie budować fikcję Gen. dyw. rez. dr Roman Polko

Tak naprawdę Ukraińcy nie mają innego wyjścia: muszą walczyć, bo to są ludzie honorowi. Chronią własne terytorium, bo alternatywą jest to, że się poddadzą i będą musieli uciekać z własnego kraju albo zostaną i będą żyć pod „ruską okupacją”, będąc prześladowanym niewolnikiem we własnej ojczyźnie.

Jak długo pana zdaniem Ukraina może walczyć bez amerykańskiej pomocy?

Ja jestem przekonany, że Ukraina będzie walczyć niezależnie od tego, czy dostanie pomoc ze Stanów Zjednoczonych. Ten opór będzie nawet wtedy, gdy uda się Rosji kontrolować dużą część Ukrainy. Wtedy będą miały miejsce działania nieregularne, partyzanckie, dywersyjne o charakterze terrorystycznym. Ukraina poniosła zbyt duże straty, zbyt dużo wycierpiała, zbyt dużo ludzi straciło sens życia, aby teraz się poddać. Jeżeli chcemy ustabilizować ten rejon i pozwolić ludziom żyć bezpiecznie, to trzeba sprawiedliwego pokoju, gwarantowanego przez inne państwa, a nie mówienie do Putina: okej, rozpocząłeś agresję, jesteś silniejszy, to należy ci się okup.

Czy administracja Donalda Trumpa będzie starała się wywrzeć nacisk także na UE, aby ograniczyła dostawy uzbrojenia do Ukrainy? Czy możemy się obawiać szantażu, że wycofany lub ograniczony zostanie kontyngent wojsk amerykańskich w Europie?

Relacje Stanów Zjednoczonych z Europą są korzystne dla tego państwa. Stany Zjednoczone nie prowadzą działalności charytatywnej w Europie. Przypomnę, że my kupujemy większość uzbrojenia z tego państwa, co pozwala się rozwijać tamtejszym firmom zbrojeniowym, mamy wiele kontraktów handlowych. Będąc w Polsce, Amerykanie mogą trzymać rękę na pulsie i kontrolować to, co się dzieje po rosyjskiej stronie. Dzięki temu mogą uczestniczyć w globalnej grze i budować pozycję na przykład wobec Chin. Na ten stan kilkadziesiąt lat pracowała administracja amerykańska i kilku prezydentów USA. Dzisiaj mamy świetne relacje z żołnierzami amerykańskimi, a ich wycofanie to tak naprawdę byłoby oddanie pola przeciwnikowi. To byłby strategiczny sukces Putina. Bo jemu chodzi o wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy i podważenie wiarygodności NATO. Gdyby tak się stało, to dyktator dostałby wiatru w skrzydła i poszedłby dalej.