Ekonomiści się z tym jednak nie zgadzają. Bardzo wiele produktów konsumpcyjnych sprowadzanych z Meksyku, Kanady i Chin nie da się zastąpić lokalną produkcję. Importerzy przerzucą więc koszty nowych ceł na konsumentów. W pierwszej kolejności, w ciągu najbliższych tygodni, będzie to widoczne na rynku żywności. Tu termin przydatności do produkcji jest krótki, a nowa partia dostaw będzie już miała nową cenę. Dotyczy to wielu produktów meksykańskich, od awokado po pomidory czy szparagi. Szacuje się także, że średnia cena nowego auta wzrośnie o 2,5 tys. dolarów. A to dlatego, że ogromna większość z nich w czasie procesu montażu przekracza wielokrotnie granicę z Meksykiem i Kanadą. Najbardziej odczuje to amerykański General Motors, który 40 proc. swoich samochodów wytwarza we wspomnianych państwach.

Należy też się liczyć ze wzrostem przynajmniej o 10 proc. cen benzyny, bo poważną część ropy Amerykanie sprowadzają z Kanady. Podobnie gdy idzie o nowe domy, z których wiele jest w USA budowanych z drewna. Większość z niego jest sprowadzana z Kanady. W kolei z powodu karnych ceł na import z Chin amerykańscy konsumenci muszą liczyć się ze wzrostem cen telefonów komórkowych, komputerów czy zabawek.

Groźba ceł miała teoretycznie być narzędziem wymuszenia ustępstw na partnerach USA. Miesiąc temu w rozmowie z prezydent Meksyku Claudią Sheinbaum Trump zawiesił ich wprowadzenia pod warunkiem, że zostanie ukrócona nielegalna imigracja. Tak się też stało: potok osób próbujących sforsować południową granicę Stanów wysechł niemal do zera. Mimo tego nadzwyczajnego osiągnięcia prezydent USA wprowadził cła. Meksykańskie władze mogą teraz bez trudu ponownie uwolnić falę emigrantów.

Trump chce doprowadzić do ponownego rozwoju produkcji w USA. Wątpliwe, aby to się udało

Deklarowanym celem Trumpa jest wyrównanie potoków handlu i odwrócenie dezindustrializacji kraju. W ciągu 40 lat liczba miejsc w pracy w przemyśle USA załamała się z 19,6 do 12,8 mln. Tak się stało, bo produkcja za granicą okazała się tańsza czy też lepsza. Odwrócenie tej tendencji, jeśli w ogóle będzie możliwe, zajmie jednak dużo więcej lat, niż pozostało Trumpowi do oddania władzy.