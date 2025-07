Unijna manna dla Europy Środkowej

Tak pilnie strzeżonego sekretu unijna centrala nie pamięta od dawna. Choć Projekt Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), szykowany przez komisarza ds. budżetu Piotra Serafina, potencjalnie narusza interesy wielu krajów i potężnych lobby branżowych, relatywnie mało wypłynęło na zewnątrz z jego treści. To sygnał, jak bardzo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skoncentrowała władzę we własnych rękach, podejmując decyzje w wąskim gronie niewielu zaufanych doradców.

Mimo wszystko na światło dzienne wyszła znacząca nowość systemu finansowego Unii po 2028 roku, jaką proponuje KE. Szereg odrębnych programów regionalnych i sektorowych ma być zastąpiony pakietami narodowymi, w ramach których poszczególne stolice mogłyby znacznie swobodniej niż do tej pory przesuwać otrzymane fundusze.

„Przejście od blisko 540 programów do 27 Narodowych i Regionalnych Programów Partnerstwa oraz jednego Planu Międzyregionalnego z szerokim zakresem akceptowalnych celów i jednolitymi regułami ograniczy koszty administracyjne na wszystkich poziomach, jednocześnie ułatwiając dostęp do unijnych funduszy dla europejskich przedsiębiorstw i małych firm” – czytamy w dokumencie Komisji Europejskiej, do którego dostęp uzyskała „Rzeczpospolita”.

Samorządy obawiają się, że rządy centralne będą wypłacać pomoc wedle politycznego uznania

W ramach takich „kopert” krajowych znalazłyby się dwa filary budżetu Unii: polityka strukturalna (392 mld euro na 7 lat) oraz rolna (387 mld euro na wspomniany okres). Można sądzić, że takim ruchem Bruksela stara się zneutralizować opór tych krajów, które, jak Szwecja, Finlandia, Dania czy Niemcy, starają się ograniczyć dopłaty dla biedniejszych regionów, ale jednocześnie przywiązują coraz większe znaczenie do inwestycji służących wzmocnieniu obrony przed możliwą rosyjską agresją. Chodzi np. o modernizację portów, lotnisk czy dróg. W nowych „kopertach” znajdą się bowiem środki na te cele i nie da się ich odliczyć od innych programów.