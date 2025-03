Poradnik kryzysowy przygotowany został wspólnie przez MSWiA, MON i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. – Przeanalizowaliśmy poradniki z 23 państw – mówi zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Robert Klonowski. Zaznacza, że ok. 70 proc. poruszanych w nich tematów jest taka sama. – To świadczy o tym, jak uniwersalna jest chęć czucia się bezpiecznym pod każdą szerokością geograficzną.

Poradnik będzie gotowy do końca kwietnia, następnie ruszą konsultacje. – W drugiej połowie roku planujemy wydruk i do końca roku dostarczenie tego poradnika w wersji papierowej do każdego gospodarstwa domowego w Polsce – mówi Klonowski.

Poradnik kryzysowy ma kosztować tyle, co lufa czołgu

Na razie nie jest skalkulowana cena poradnika, ale będzie to mniej więcej wartość lufy do czołgu. Prawdopodobnie bezpłatnie dostarczy go do skrzynek Poczta Polska. – Mamy nadzieję, że ten poradnik będzie kluczowym elementem budowania odporności społecznej naszego państwa. Chcemy w nim pokazać, co zrobić, żeby się lepiej przygotować do tego, co nas może spotkać. Podstawową zasadą jest 72-godzinna samowystarczalność – opisuje Klonowski.

Do końca roku powinien być też gotowy nowy system ostrzegania i alarmowania ludności m.in. o ataku z powietrza, ale też klęskach żywiołowych. – Oparty jest na dwóch filarach: aplikacji oraz syrenach, które są montowane na jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednostkach ratowniczo-gaśniczych, a także budynkach komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w całym kraju – opisuje zastępca dyrektora Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej PSP st. bryg. Michał Kłosiński. Na ten cel przeznaczonych zostało 175 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy. Aplikacja jest wzorowana na systemie ukraińskim i będzie m.in. wysyłać na telefony tzw. powiadomienie push. Być może zostanie ona dołączona do platformy mObywatel.