Jakie są wnioski dla nas z wojny w Ukrainie? Czy dzisiaj wiemy, jak efektywnie prowadzić walkę?

Ta wojna rozgrywała się w trzech fazach. Po jej rozpoczęciu dzięki olbrzymim przestrzeniom Ukrainy, front został rozciągnięty na długości ponad 1000 kilometrów, a w inwazji uczestniczyło początkowo zaledwie około 300 tysięcy żołnierzy. Rosjanie liczyli, że po wejściu na Ukrainę będą witani kwiatami i powtórzy się sytuacja z 2014 roku. Mylili się. Ukraińcy zastosowali właściwą taktykę, bo cofnęli się, aby maksymalnie wyciągnąć kolumny uderzeniowe oraz linie zaopatrzenia i dopiero wtedy zaczęli ich bić. Dlatego Rosja poniosła duże straty. Przypomnę, że to wojsko rosyjskie uczestniczyło wcześniej w ćwiczeniach na Białorusi, zatem żołnierze nie byli wypoczęci, a ich sprzęt był nieobsłużony. Ten moment Ukraińcy wykorzystali do uderzeń asymetrycznych z wykorzystaniem bayraktarów, systemów przeciwpancernych javelin. Rosjanie jednak okrzepli i przeszli do obrony. Wtedy obserwowaliśmy wojnę tocząca się z pewną dynamiką, pozycyjno-obronną z użyciem czołgów i dużej ilości artylerii – po stronie rosyjskiej głównie 122 mm, a ukraińskiej 155 mm. Prowadzono walki o Chersoń, miała miejsce także operacja na kierunku charkowskim i generał Syrski odbił ten teren. Potem front zamarł i teraz widzimy działania podobne do tych z I wojny światowej, czyli walki okopowe. Rosjanie rozbudowali kilka linii obrony, które nie są możliwe do pokonania.

Co to oznacza dla nas?

Przede wszystkim musimy dostosować działania do naszego terenu. Nie można przenosić wzorów z Ukrainy, bo mamy inną geografię, inne położenie. Dla mnie głębia operacyjna obejmuje obszar od Bugu do Wisły, tu musi zostać stoczona decydująca bitwa. Musimy wykorzystać artylerię rakietową, aby dokonać głębokich uderzeń, ale też być aktywni, dokonywać manewrów na tym kierunku. Musimy też wykorzystać pododdziały rozproszone, zwłaszcza WOT na linii przygranicznej. Istotna jest koordynacja ognia głębokiego, przy wykorzystaniu nowych systemów komunikacji jak starlinki, bo wojna na Ukrainie pokazała, że Rosjanie mają bardzo dobre systemy zagłuszania, czyli systemy WRE (walki elektronicznej – red.). Oczywiście należy wykorzystać statki bezzałogowe, ale nie przeceniałbym ich roli. Nawet masowe zastosowanie dronów kamikadze nie zmieniło linii frontu, chociaż uzupełniło zdolności wojsk.

Chociaż wydajemy duże pieniądze, pokazujemy że mamy nowoczesny sprzęt, nie uzyskujemy efektu synergii, współdziałania, bo nie wdrażamy zdolności bojowych, a pojedyncze platformy Jarosław Gromadziński

Tymczasem u nas na podstawie doświadczenia na Ukrainie powstaje właśnie koncepcja wojsk dronowych i medycznych, ale jednak kluczowa jest budowa obrony powietrznej.

Chociaż jestem żołnierzem wojsk lądowych, to priorytetem moim zdaniem powinna być właśnie obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. My musimy zbudować kopułę, wielowarstwowy system antydostępowy, w tym na najniższym poziomie połączony z systemami antydronowymi. Musimy też rozbudowywać zdolności wojsk lądowych, bo one będą brały udział w kluczowej bitwie. Musimy dysponować skutecznymi środkami pancernymi, i systemami ich zwalczania, ale priorytetem jest też artyleria – zwłaszcza 155 mm oraz artyleria rakietowa, aby mieć zdolność do dokonania uderzeń głębokich w ugrupowaniu przeciwnika.

W przypadku wybuchu wojny powinniśmy dążyć do przeniesienia działań na terytorium przeciwnika, a nie przyjmować go na naszym terytorium. Jeżeli wszedłby pomiędzy Bug a Wisłę, musimy oddziaływać na obszar znajdujący się na wschód od Bugu, aby odciąć jego odwody, zaopatrzenie, linie komunikacyjne i zmusić go do wycofania. Patrząc na Ukrainę, warto zwrócić uwagę, że tam gdzie Rosjanie weszli natychmiast się okopywali i już się nie wycofują. Dlatego jestem przeciwnikiem obrony na linii Wisły. Musimy być szybsi, bardziej manewrowi i wychodzić spod ognia artylerii, dlatego tak ważne jest posiadanie nowego bojowego wozu piechoty Borsuk, który ma zdolność do pokonywania przeszkody wodnej z marszu.