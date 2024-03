Marek Kozubal: Kryzys wizerunkowy MON trochę na własne życzenie

Czytaj więcej Służby Gen. Kraszewski bez certyfikatów bezpieczeństwa Dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski stracił certyfikaty bezpieczeństwa - informuje nieoficjalnie portal tvn24.pl. Oznacza to brak dostępu do tajnych dokumentów krajowych, natowskich i unijnych.

Z takim zjawiskiem w niedalekiej przeszłości mieliśmy do czynienia. Warto przypomnieć sprawę generała Jarosława Kraszewskiego, który do 2019 r. był szefem departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W 2017 r. SKW wszczęła wobec niego podobną procedurę, co skutkowało zamknięciem mu drogi do informacji niejawnych. Bliscy współpracownicy prezydenta RP Andrzeja Dudy zinterpretowali to działanie ze strony SKW jako element zemsty politycznej skierowany przeciwko BBN przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Sprawa ciągnęła się przez wiele miesięcy. Chociaż SKW odebrała mu poświadczenia bezpieczeństwa, Jarosław Kraszewski – zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych – odwołał się od tej decyzji do premiera. W marcu 2018 roku w imieniu szefa rządu minister Mariusz Kamiński ówczesny koordynator służb specjalnych uchylił decyzję Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli przywrócił dostęp do tajemnic generałowi Kraszewskiemu. – W wyniku analizy materiału dowodowego uznano, że pomimo decyzji organu pierwszej instancji nie istnieją „uzasadnione wątpliwości” dotyczące generała Kraszewskiego, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych – przekazał wtedy fragment uzasadnienia rzecznik ministra koordynatora Stanisław Żaryn. W 2019 r. generał Kraszewski zdjął mundur i odszedł z wojska.