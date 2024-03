Rzeczpospolita

Brak konsensusu w sprawie wysłania wojska na Ukrainę, ale żołnierze już tam są

Temat obecności wojsk NATO w Ukrainie pojawił się pod koniec lutego po zakończeniu szczytu przywódców krajów Unii Europejskiej i NATO w Paryżu. Premier Słowacji Robert Fico stwierdził wówczas, że „są kraje, które są gotowe wysłać własne wojska na Ukrainę”. Prezydent RP Andrzej Duda potwierdził, że padła taka propozycja, ale dodał, że nie ma porozumienia w tej sprawie i nie podjęto żadnych decyzji. Do sprawy odniósł się też prezydent Francji. – Dzisiaj nie ma konsensu co do wysłania w sposób jawny i oficjalny sił lądowych. Ale niczego nie można wykluczyć – oświadczył Emmanuel Macron. Mniej więcej w tym samym czasie kanclerz Niemiec Olaf Scholz ujawnił, że na Ukrainie przebywają żołnierze brytyjscy i francuscy.

Minister obrony Francji Sébastien Lecornu stwierdził jednak, że chociaż rozmieszczenie zachodnich oddziałów bojowych w Ukrainie nie jest brane pod uwagę, to większa obecność wojskowa mogłaby obejmować rozminowywanie oraz szkolenie ukraińskich żołnierzy.

O tym, że żołnierze NATO są w Ukrainie, powiedział w czasie konferencji zorganizowanej w Sejmie z okazji 25. rocznicy wejścia Polski do tego sojuszu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. – Żołnierze krajów NATO już są w Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są – dodał.

Polska nie przewiduje wysłania wojska na Ukrainę

– Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tu wspólne stanowisko. Mówią o tym premierzy krajów, które zaangażowały się o wiele bardziej niż większość państw w pomoc dla Ukrainy w jej wysiłku zbrojnym – stwierdził premier Polski Donald Tusk.