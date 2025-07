Prywatnie uważam, że oni naprawdę latają w kosmos. Lecz zdjęcia i filmy dla gawiedzi kręci się w studiu Hollywood na Ziemi. Dlaczego? By nie ujawniać nam tego, co się znajduje, co się dzieje w kosmosie fragment artykułu w portalu Globalna.info

W najnowszym artykule portal przekonuje, iż „istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że lądowanie człowieka na Księżycu było jednym wielkim kłamstwem” i dodaje, że „teatr trwa do dziś”. Przykładem ma być właśnie misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i tu dochodzimy do wspominanej wcześniej musztardy. Jak zauważa portal, „musztarda wasabi z Biedronki i szereg innych rzeczy grzecznie stoją na półce” na jednym ze zdjęć z polskim astronautą, zamiast unosić się w stanie nieważkości.

Eksperci z Centrum Nauki Kopernik już wcześniej wyjaśniali mediom, że przedmioty używane przez astronautów w kosmosie są często przyczepiane na rzepy, by nie odleciały. Jednak niektórych internautów głosy naukowców nie przekonują. Wysyp takich komentarzy nastąpił zwłaszcza po starcie polskiego astronauty. „Spektakl dla idiotów, przeciążenia rzędu 7, 8 g, 100 km na sekundę, a oni zero skrzywienia na ryjach, żenada że ktoś w to wierzy, gratulacje” – napisał użytkownik, przedstawiając się na Facebooku jako Jakub Norek. „Znowu okradli społeczeństwo na grube miliony. Kosmosu nie ma i nikt tam nie był, ale barany uwierzą we wszystko” – krytykował Darius Robert. „To jest kłamstwo totalnie na cały świat. A ludzie i tak uwierzą. Jak to mówi powiedzenie, łatwiej jest kogoś oszukać, niż uświadomić jemu, że został oszukany” – dodał Adrian Mika.

Zdaniem ekspertki teorie spiskowe przybierają na sile

– Jak pokazuje historia ludzkości, teorie spiskowe zawsze przybierają na sile w czasie niepokoju, braku poczucia bezpieczeństwa, przemian historycznych. Jesteśmy niewątpliwie w takim właśnie czasie, tuż po pandemii, w okresie wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie oraz katastrof naturalnych, które zresztą zdaniem zwolenników teorii spiskowych nie są wcale naturalne, bo wynikają z niecnej działalności establishmentu. Teorie spiskowe mają ten walor, że tłumaczą skomplikowane procesy w sposób prosty i jednoznaczny – mówi Karolina Opolska, dziennikarka i autorka podcastu „Teoria Spisku”. – Przykładem może być koncepcja o płaskiej Ziemi. Gdy zaczęłam prowadzić mój podcast, pierwszy odcinek postanowiłam poświęcić temu zagadnieniu jako encyklopedycznemu wręcz przykładowi teorii spiskowej. Spodziewałam się śmieszków i żarcików, tymczasem w zaskakująco wielu komentarzach zarzucono mi, że zaprosiłam niewłaściwego gościa, a ja sama jestem opłacona przez układ – dodaje.