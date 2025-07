Co pan ma na myśli?

W każdej sytuacji, gdy zaczynamy wymieniać ludzi, którzy mogliby być autorytetami, okazuje się, że dla jednych są nimi, a dla innych już nie. Dla mnie, na przykład, autorytetem może być Lech Wałęsa – ale doskonale wiem, że dla wielu ludzi wcale nim nie jest. Dla części osób wielkim autorytetem jest Jarosław Kaczyński, natomiast znam bardzo wielu, dla których on żadnym autorytetem nie jest – ja również się do nich zaliczam.

Proszę sobie wyobrazić, że miałem to szczęście, iż moją koleżanką na studiach była pani Anka Radziwiłł, która była nauczycielką obu braci Kaczyńskich. Oni byli jej uczniami. Widać więc wyraźnie różnicę pokoleniową: ja należę do pokolenia tych, którzy byli nauczycielami tych, którzy dziś uważają, że mają kompetencje, by rządzić tym krajem. Tym bardziej jednak uważam, że przypominanie o tych, którzy rzeczywiście byli autorytetami, jest dziś pilnie potrzebne. Czy my, Polacy, nie mamy prawa być dumni z ludzi takich jak Marian Turski? Przecież niedawno jeszcze żył wśród nas. Znałem go sześćdziesiąt lat. Zrobił dla Polski bardzo wiele, rozsławił polskie imię na świecie. A czy Czesław Miłosz nie zrobił tego samego? A druga polska laureatka Nagrody Nobla – czy i ona nie zasłużyła na naszą pamięć? Czy naprawdę nie powinniśmy częściej przypominać o takich ludziach, którzy mogą nam pomóc się zjednoczyć, połączyć – zamiast nieustannie się nawzajem nienawidzić? Dla mnie takie autorytety to właśnie Karski, ale też np. Magdalena Abakanowicz, ks. Władysław Korniłowicz, Stanisław Lem, Tadeusz Kotarbiński, Czesław Miłosz, Kazimierz Moczarski, Krzysztof Penderecki, Marian Turski, Wisława Szymborska, Irena Sendlerowa, ks. Jan Zieja.

Co pana zdaniem Karski powiedziałby o współczesnej Polsce? Jakie miałby dla nas przesłanie, gdyby żył?

Sądzę, że Karski, widząc dzisiejszą Polskę, byłby przerażony! Powiedziałby: „To nie po to całe życie robiłem to, co robiłem – jako prawy Polak, prawdziwy patriota, przekonany, że działam dla dobra tego kraju”. Uważałby, że w kraju, w którym po II wojnie światowej, po Holokauście, może istnieć polityk, na którego głosuje milion Polaków w wyborach prezydenckich, a który kilka tygodni później w gruncie rzeczy przekreśla tragedię kilku milionów polskich Żydów zamordowanych w tej wojnie – a przecież w tej samej wojnie zginęły także co najmniej dwa miliony Polaków – to oznacza, że coś poszło bardzo źle. Karski powiedziałby, na miłość boską: „Polacy, idziecie w złym kierunku”.

Co więcej, warto podkreślić zasługi Karskiego dla Żydów, bo to Karski jako pierwszy poinformował Zachód o Holokauście. I też dla Polaków, bo Karski opowiedział światu o cierpieniach Polaków podczas II wojny światowej i walce z niemieckim okupantem. Mówię oczywiście o jego książce z 1944 r. „Story of a Secret State” i nie tylko.

To jest też właśnie to, o czym pan mówił wcześniej – że dziś brakuje wspólnych autorytetów. Pytanie, jak to zrobić, żeby je przywrócić?

Przede wszystkim niestety nie ma możliwości, żebyśmy dziś potrafili normalnie ze sobą rozmawiać. I właśnie dlatego takie postacie jak Karski są nam potrzebne. Także rola pana jako dziennikarza polega na tym, żeby przypominać ludzi, którzy na to zasługują. Pytał pan o system wartości. Tak się składa, że jestem też dumny z tego, iż byłem przez kilkadziesiąt lat bardzo blisko związany z Władysławem Bartoszewskim. Wiem, że dla pewnych ludzi on także nie jest postacią bez skazy, bo politycznie nie każdemu odpowiada. I ja się z tym zgadzam. Ale ten człowiek miał jedną piękną zasadę: warto być przyzwoitym.