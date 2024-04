Polska nie odgrywała wielkiej roli na arenie międzynarodowej

Polacy w ogóle, a ci na emigracji w szczególności, mają skłonność do wyolbrzymiania swojej historycznej roli, zasług i znaczenia. Mają kłopot z pogodzeniem się ze skromną rolą, jaką wyznaczyła nam do odegrania historia. W swojej znakomitej, niestety zbyt mało znanej książce „Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1910–1945”, która w przeciwieństwie do różnych bzdur lansowanych natrętnie nie stała się kultowa, Karski napisał: „Od wskrzeszenia Polski pod koniec pierwszej wojny światowej aż do jej zgonu w następstwie drugiej wojny światowej raz tylko dane było Polakom zdecydować samodzielnie o własnym losie. Było to podczas wojny polsko-bolszewickiej (….) We wszystkich innych wydarzeniach Polska nie zdołała odegrać niezawisłej i skutecznej roli na arenie międzynarodowej, bez względu na sukcesy i błędy swojej polityki”.

Miał dystans do samego siebie i – jak sądzę – mocne poczucie własnej wartości, które nie potrzebuje reklamy

Łatwo zrozumieć, dlaczego głoszący takie poglądy nie był popularny w polskim Waszyngtonie. Wyczynami wojennymi się nie chwalił, nie przeceniał wagi swoich spotkań z najpotężniejszymi politykami świata. Przeciwnie, miał skłonność do pomniejszania własnej roli, podkreślania jak bardzo czuł się onieśmielony w obecności Edena czy Roosevelta, barwnie i z upodobaniem opisywał popełniane gafy. Miał dystans do samego siebie i – jak sądzę – mocne poczucie własnej wartości, które nie potrzebuje reklamy. Kilka spotkań z Karskim nasunęło mi myśl, aby zarejestrować jego wspomnienia. Tym bardziej że miałem wrażenie, iż Karski znany jest w Polsce raczej jednostronnie, głównie ze swej odwagi i postawy moralnej, a nie z oryginalnego, przemyślanego i niestety nieczęstego w naszym narodzie zmysłu politycznego.

W rezultacie spotkaliśmy się regularnie przez prawie dwa lata. Nagrałem ponad 17 godzin rozmów, powstało z nich kilkadziesiąt kilkunastominutowych audycji nadanych w Głosie Ameryki w latach 1995–1997. Skrócone wersje opracowane przez Krystynę Melion emitowało również Polskie Radio. Te audycje nie wywołały większego zainteresowania. Na dorocznych ocenach, którym poddawany był program polskiej sekcji, jeden z recenzentów zapytał, kto to jest ten Karski, któremu poświęcamy nie wiadomo dlaczego tyle czasu na antenie.



Opinie Jana Karskiego mogą jawić się jako skrajne i ekstrawaganckie

Na szczęście nie pozbyłem się tych taśm, przywiozłem je do Polski, raczej jako pamiątkę, a trochę w przekonaniu, że przydadzą się może kiedyś jakiemuś badaczowi. W 2010 roku moja żona Ewa podjęła najpierw w Muzeum Historii Żydów Polskich, a następnie w Muzeum Historii Polski, projekt uczczenia 100. rocznicy urodzin Karskiego i dla przekonania odpowiednich czynników, że warto na takie przedsięwzięcie wydać parę złotych użyła głosu Karskiego zapisanego na moich archaicznych, magnetofonowych taśmach.

Zdaje sobie sprawę, że zawarte w opowieści Karskiego opinie mogą wydać się ekstrawaganckie, sformułowania skrajne, niepasujące do wizerunku dostojnego profesora, a oceny nie do przyjęcia, bo zbyt daleko odbiegające od utrwalonych przez usłużną historiografie. Na tym jednak polega przyjemność obcowania z umysłem znakomitym i niezależnym, z błyskotliwą mądrością jak ocenił Karskiego zmarły kilkanaście lat temu inny wybitny historyk, też emigrant, Janusz Zawodny, autor świetnej książki o powstaniu warszawskim „Nothing but Honor”.