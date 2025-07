Z kolei wiceminister sprawiedliwości (sic!) Arkadiusz Myrcha już w ciszy wyborczej opublikował na platformach społecznościowych grafikę zachęcającą do głosowania na Trzaskowskiego. Tak, od polityków wymagalibyśmy więcej, a przynajmniej przestrzegania prawa. Przynajmniej.

Lawinowy wzrost liczby wydanych zaświadczeń do głosowania

Między I a II turą wyborów nastąpił lawinowy wzrost liczby wydanych zaświadczeń do głosowania – o 238 076 (z kwoty 333 923 do 571 999). Budził on uzasadnione wątpliwości co do braku możliwości weryfikacji zaświadczeń w czasie rzeczywistym i możliwości wielokrotnego wykorzystania tychże. Czy PKW ma podgląd na posługiwanie się zaświadczeniami w czasie rzeczywistym i czy nie należy w tym zakresie pilnie zmienić prawa wyborczego?

Foto: Tomasz Sitarski

Zastrzeżenia budziło również pismo przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, która obejmuje prawie 850 tys. wyborców. W piśmie tym, skierowanym do komisji obwodowych, przewodnicząca wskazała, że ani komisje, ani też mężowie zaufania nie mają prawa spisywać numerów zaświadczeń. Opinia była nieuprawniona i wprowadzała zamęt wśród uczestników procesu wyborczego. Została wycofana dopiero po mojej stanowczej interwencji w PKW.

Bezprawna ingerencja w proces wyborczy służb specjalnych

W trakcie kampanii służby specjalne ujawniły informacje z teczki personalnej Karola Nawrockiego, który od kilkunastu lat (jako wysoki urzędnik państwowy – prezes IPN) składa oświadczenia majątkowe. Działania takie należy interpretować jako bezprawną ingerencję w proces wyborczy na korzyść jego przeciwnika.