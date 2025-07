Co państwo powinno zrobić po decyzji kwestionowanej Izby Kontroli SN w sprawie ważności wyborów prezydenckich?

Powstaje pytanie, co polskie państwo ma robić dalej. Prof. Gutowski twierdzi, że powinniśmy istnienie Izby Kontroli – mimo wszelkich zastrzeżeń – po prostu przyjąć do wiadomości. Mimo zażenowania zachowaniem SN i środowiska politycznego, z którego pochodzi Karol Nawrocki, powinniśmy ten etap już zakończyć. Prokuratura niech robi swoje, badając, czy i ile głosów policzono nieprawidłowo. Bo jaka jest alternatywa? Będziemy szukać rozwiązań na krawędzi ładu konstytucyjnego czy pójdziemy do przodu?

Dla obozu rządzącego prezydentura Nawrockiego jest wyzwaniem, ale co pozostaje innego? Chaos? Wszak rząd, który przeprowadził najgłębsze reformy, nie licząc rządu Tadeusza Mazowieckiego, a więc gabinet prof. Jerzego Buzka dokonał wszystkiego w kohabitacji z trudnym przeciwnikiem, jakim był Aleksander Kwaśniewski. Oczywiście polityka funkcjonowała wówczas na innych zasadach, ale jeśli ekipa Donalda Tuska chce pokazać Polakom, że zasługuje na to, by po raz kolejny powierzyli jej władzę w kolejnych wyborach parlamentarnych, powinna ruszyć do przodu. Bo tego chyba najbardziej potrzebuje też dziś Polska – rządu, który będzie troszczył się o rozwiązywanie problemów obywateli i gospodarki, który dba o bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne oraz jest w stanie upilnować swoich granic.

Decyzja teraz w rękach marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który musi po decyzji Sądu Najwyższego zdecydować, czy zwoła Zgromadzenie Narodowe, które przyjmie ślubowanie od Karola Nawrockiego.