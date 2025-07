Wybory to esencja demokracji. Reguły dotyczące ich przeprowadzania znajdziemy w konstytucji i w opartym na niej kodeksie wyborczym. Nad prawidłowością procesu wyborczego czuwać ma wiele instytucji i osób (komisarze wyborczy, komisje wyborcze, ich przewodniczący, a także Państwowa Komisja Wyborcza). Z uwagi na możliwe nieprawidłowości ostatecznie w myśl art. 129 ust. 1 konstytucji, ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy w oparciu o rozpoznanie protestów przeciwko wyborowi prezydenta.

Konstytucja nie określa izby SN właściwej do rozpoznania protestów, a czyni to art. 26 § 1 pkt 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, powierzając jego rozpoznanie Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izbie zakwestionowanej licznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE (np. wyrok z 21 grudnia 2023 r., C-718/21) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (zwłaszcza wyrok pilotażowy z 23 listopada 2023 r., Wałęsa przeciwko Polsce, skarga nr 50849/21) z powodu niespełniania warunków bezstronnego i niezawisłego sądu, będącej przedmiotem obowiązku polskiego ustawodawcy do działań naprawczych.

Orzecznictwo ETPC i TSUE, a wybory. Czy istnieje jednolity standard w sprawach stwierdzania ważności wyborów?

Trzeba przyznać, że o ile w sprawach osób poszukujących ochrony sądowej istnieje jednolity standard unijny rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd ustanowiony na mocy ustawy (Karta praw podstawowych i Europejska Konwencja Praw Człowieka), to jednolitego standardu w sprawach stwierdzania ważności wyborów nie ma. W poszczególnych krajach należących do UE kompetencję do weryfikacji ważności wyborów mają sądy konstytucyjne, rada konstytucyjna, parlamenty, a w polskim przypadku Sąd Najwyższy. Nie ma natomiast wątpliwości, że wskazany w art. 129 konstytucji jako właściwy do rozpoznania ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy musi odpowiadać standardowi konstytucyjnemu.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy standard sądowy wymagany jest w sprawie ważności wyboru prezydenta, należy wyjść od mechanizmu i charakteru prawnego rozpoznania protestów wyborczych. Wnoszone mogą być one przez wyborcę, pełnomocnika wyborczego lub przewodniczącego właściwej komisji wyborczej, w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości wyników wyborów przez PKW. Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę ważności wyboru Prezydenta RP, w pierwszym etapie rozpoznając protesty wyborcze w składzie trzech sędziów w postępowaniu nieprocesowym. Ma dość swobodną możliwość przeprowadzania dowodów, często w drodze pomocy prawnej sądów rejonowych lub okręgowych, nawykłych do prowadzenia postępowania dowodowego. Jest to klasyczny etap sądowy. Ten etap kończy się wydaniem postanowienia – opinii o niezasadności lub zasadności zarzutów protestu oraz czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów.