W maju 2026 r. kończy się kadencja neo-KRS. Wszystko wskazuje na to, iż mimo szumnych zapowiedzi obecny niekonstytucyjnie wyłoniony skład rady dotrwa do jej końca. W obowiązującej wciąż ustawie z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw zapisano, iż sędziowską część rady wybierać będzie Sejm i to większością, która nie wymaga szerokiego konsensusu politycznego. W praktyce na skutek bojkotu sejmowych głosowań przez ówczesną opozycję dwa kolejne składy rady, niewiele w istocie różniące się personalnie, wybrała jedna rządząca wówczas partia polityczna, której późniejsze pomysły skutecznie sparaliżowały sądowy wymiar sprawiedliwości. I tak oto organ, który miał stać na straży niezależności sądów od władzy politycznej, został trwale skolonizowany właśnie przez polityków. Rozwiązania ustawowe, które do tego doprowadziły, wciąż obowiązują.

Reklama Reklama

Czy jest szansa na zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa?

Szanse na zmianę zapisów ustawowych określających sposób wyboru sędziowskiej części rady wydają się dzisiaj iluzoryczne. Nowy gospodarz pałacu prezydenckiego obiecał, iż przedstawi swoją propozycję w zakresie zmiany sposobu wyboru sędziów do KRS. Na razie jednak tego nie uczynił. A z dotychczasowych oświadczeń prezydenta, chociażby w odniesieniu do przyrzeczenia, iż będzie powoływał i awansował wyłącznie sędziów, którzy czynią zadość swym orzecznictwem jego autorskiej interpretacji konstytucji i zasady praworządności, można wywnioskować, że powrotu do wyboru swoich przedstawicieli do rady wyłącznie przez sędziów, raczej nie będzie. Prezydent zdaje się być bowiem zwolennikiem dalszego ograniczenia uprawnień środowiska sędziowskiego, niż przywrócenia stanu zgodnego z konstytucją.

Nie można przy tym tracić z pola widzenia faktu, iż poprzedni minister sprawiedliwości wstrzymał ogłaszanie wakatów na wyższe stanowiska sędziowskie do momentu wyeliminowania niezgodnego z konstytucją sposobu wyłaniania składu KRS. Obecny minister sprawiedliwości ma w tym przedmiocie tożsame zdanie.

Jak wyłonić nową, legalną KRS bez zmiany ustawy?

Z powodów opisanych wyżej, presja na znalezienie sposobu obsadzenia w maju 2026 r. niezbędnego dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości organu z biegiem kolejnych miesięcy będzie już tylko rosła. Konsekwencją powyższego jest pojawienie się w przestrzeni publicznej pomysłów, zmierzających do osiągnięcia celu, jakim jest wyłonienie nowego składu KRS, bez stosownych zmian ustawowych.