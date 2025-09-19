W piątek opublikowaliśmy sondaż pokazujący spadek zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury. Sądom nie ufa blisko 60 proc. Polaków, prokuraturze 44 proc.. Obserwując poczynania nowego ministra sprawiedliwości, mam dziwne przekonanie graniczące z pewnością, że za rok sytuacja będzie jeszcze gorsza.

Konferencja Waldemara Żurka. Jak zdyscyplinować kierowców?

Przytoczę symboliczną scenę z czwartkowej konferencji prasowej, podczas której Waldemar Żurek prezentował efekty swojej dotychczasowej pracy w fotelu ministra. Po tym, jak opowiadał, ilu to „ziobrowych” prezesów odwołał (tłumacząc przy tym powody zignorowania negatywnych opinii kolegiów sądów) i zapowiedział pakiet nowych ustaw (praworządnościowa, o Krajowej Radzie Sądownictwa, o samorządzie sędziowskim, o powrocie sędziów ze stanu spoczynku), przyszedł czas na pytania. Dziennikarze to takie wredne bestie, które to rzadko chcą zadawać pytania na temat (temat konferencji oczywiście). Tak też było w tym przypadku. Tomasz Skory z RMF zapytał, jak to się dzieje, że w kraju jest ponad 40 tys. osób, wobec których orzeczono więcej niż jeden zakaz prowadzenia pojazdów, a 52 osoby mają więcej niż 10 takich zakazów, a mimo to jeżdżą, choć za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi przecież do 5 lat więzienia.

Normalnie politycy, jak nie lubią być zaskakiwani pytaniami odbiegającymi od tematu spotkania, do których siłą rzeczy nie muszą być perfekcyjnie przygotowani, robią unik. Ale Waldemar Żurek, który przez lata był świetnym rzecznikiem prasowym, żadnych pytań się nie boi i podjął rękawicę. Zgodził się z sugestią dziennikarza, że coś nie działa i przyznał, że nie wie „czy mamy coś na biegu związanego z poprawą funkcjonowania bezpieczeństwa na drogach”, jednocześnie przekonując, że to był jeden z elementów, o których myślał, jak rozpoczynał pracę ministra. Zlecił prokurator Wrzosek rozważenie wydania wytycznych dla prokuratorów, mówił o szkoleniach dla sędziów. Ba, zapowiedział nawet, że zaprojektuje ustawę, dla której poparcie może być nawet ponadpartyjne. – Bo przecież to bezpieczeństwo na drodze jest dla każdego z nas potwornie istotne – mówił minister Żurek.