Kierowcy na lata zostaną pozbawieni możliwości wykonywania wielu zawodów

Tymczasem orzekanie obligatoryjnie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów sprawi, że wielu skazanych nie będzie mogło wykonywać zawodów, co do których wymagany jest wymóg niekaralności. I nie chodzi tu tylko o takie profesje, jak sędzia, prokurator, policjant, strażnik graniczny czy inny przedstawiciel służb mundurowych. Wymóg braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu dotyczy szeregu różnych zawodów, takich jak nauczyciel czy urzędnik, czy pracownik ochrony.

– Gdyby jeszcze MS, proponując takie rozwiązanie, szeroko komunikowało społeczeństwu, że łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie później miało olbrzymie konsekwencje dla możliwości wykonywania szeregu zawodów, to może by przyniosło to jakiś skutek prewencyjny. Bez tego orzekanie tej sankcji moim zdaniem będzie mało produktywne. Nie spowoduje to, że wyeliminujemy takie osoby z ruchu drogowego, lecz co najwyżej tyle, że wygenerujemy jeszcze większą liczbę przestępstw z art. 244 k.k. Jeśli natomiast motywem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to jestem sceptyczny co do szans powodzenia – dodaje prof. Kulik.

– To jest nieporozumienie i strzelanie na oślep. Projektodawca chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, ile konsekwencji później łączy się z orzeczeniem dożywotniego środka karanego. Mamy mnóstwo ustaw, które osobę skazaną wykluczają z rynku pracy. Działanie w kierunku zwiększenia kręgu takich osób to proszenie się o to, by pozbawione możliwości legalnego zarobkowania osoby przechodziły do szarej strefy, a może i na drogę przestępczości – wskazuje prof. Włodzimierz Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej Prawo drogowe Przekroczenie prędkości zaboli nie tylko w mieście. Projekt wreszcie gotowy Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, także poza obszarem zabudowanym, będzie skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące. Za to uprawnienia do kierowania będzie można zdobyć już w wieku 17 lat, lecz w stosunku do młodych kierowców wymogi będą surowsze.

Jak dodaje, okres zamknięcia dostępu do wykonywania zawodu, który wymaga niekaralności, nawet jeśli nie będzie dożywotni, to i tak jest bardzo długi. Bo skazany może się ubiegać o uznanie go za wykonany po 15 latach, a później musi jeszcze upłynąć wymagany okres do zatarcia.