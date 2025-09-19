Aktualizacja: 19.09.2025 05:32 Publikacja: 19.09.2025 04:50
Warszawa, 18.09.2025. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej w siedzibie ministerstwa
Foto: Leszek Szymański/PAP
Niezależność i praworządność. Sędzia Raczkowska to doświadczona prawniczka. Jej dorobek zawodowy jest dla mnie gwarancją bezstronności, niezależności oraz profesjonalizmu. Wiem, że jest to osoba, która będzie szanować obowiązujące przepisy i standardy wyznaczone przez sądy krajowe oraz międzynarodowe trybunały. I jest sędzią sądu rejonowego, co jest wyraźnym sygnałem, że nie tytuł, a doświadczenie i charakter są ważne.
Nie, nie obawiam się tego. Oczywiście funkcja rzecznika dyscyplinarnego wiąże się z ogromnym obciążeniem i presją, więc zawsze jest ryzyko, że ktoś może zrezygnować. Ale w przypadku pani sędzi Raczkowskiej mam przekonanie, że jej determinacja i odpowiedzialność za dobro wymiaru sprawiedliwości będą wystarczające, by pracować do końca swojej kadencji.
Ma jedno kluczowe zadanie: odpolitycznić system dyscyplinarny. Przywrócić normalność i standardy konstytucyjne czy europejskie. Koniec z rzecznikami, którzy ścigali sędziów za niezawisłość i odwagę, za zadawanie pytań prejudycjalnych i cytowanie konstytucji. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały pseudodyscyplinarki – szukanie haków na sędziów, szykany wobec tych, którzy bronili konstytucji. Drodzy Panowie: Schab, Radzik i Lasota – skończyło się bezprawie. Wraca praworządność.
Płeć nie ma znaczenia. Sędzia Ulman nie mógł już sprawować swojej funkcji, więc nie mógł też zrobić pewnych rzeczy. To, co dziś robią panowie Schab, Radzik i Lasota, jest po prostu łamaniem prawa. Być może żyją w alternatywnej rzeczywistości, w której są rzecznikami dyscyplinarnymi. Proponuję się obudzić.
Ja nie będę udawał, że wszystko jest w porządku. Byli rzecznicy dyscyplinarni okupują biura w siedzibie KRS. A legalni rzecznicy muszą przecież pracować i nie będą skazani na łaskę i niełaskę uzurpatorów. Wydałem w tej sprawie zarządzenie. Zgodnie z jego paragrafem 5 obsługę administracyjną rzeczników w razie potrzeby może zapewnić Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Jako minister sprawiedliwości mogę też udostępnić w Warszawie pomieszczenia np. do przesłuchań. To zarządzenie nie zmienia ustawy (nie uchyla art. 112 §4 u.s.p.) i nie zastępuje roli KRS. Jest aktem wewnętrznym, opartym wprost na art. 34a ustawy o Radzie Ministrów i mającym konstytucyjnie wewnętrzny charakter (art. 93 konstytucji). Cel jest prosty: umożliwienie normalnej, spokojnej pracy legalnym rzecznikom.
Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych jest od rzetelnego stosowania przepisów. A ja pomysł mam – oczywiście. Ale powiem, jak zrobię.
