Minister Waldemar Żurek nie posłuchał kolegiów. Są kolejne dymisje w sądach

Minister Waldemar Żurek odwołał prezesów i wiceprezesów sądów, pomimo negatywnej opinii kolegiów sądów - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 15.09.2025 13:17

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Minister Waldemar Żurek odwołał prezesów sądów pomimo negatywnej opinii kolegiów?
  • Jakie są główne zarzuty wobec odwołanych prezesów i wiceprezesów sądów?
  • Dlaczego minister pominął opinie Krajowej Rady Sądownictwa?
  • Kto został odwołany z funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu w wyniku decyzji ministra?

Przypomnijmy, że jedną z pierwszych decyzji Waldemara Żurka jako nowego ministra sprawiedliwości było wszczęcie procedury odwołania 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju oraz 44 sędziów pełniących funkcje komisarzy wyborczych. – Nie jestem od ich sądzenia, ale chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że te trudne reformy, które nas czekają, będą realizowane, że nie będzie żadnego sabotażu. Chciałbym też dać sygnał do środowiska, że sędzia to nie tylko świetny prawnik, który stosuje ustawy. Sędzia musi mieć refleksję, że jest jeszcze Konstytucja, która w hierarchii prawa stoi najwyżej – powiedział Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek: Ich dalsze urzędowanie godziłoby w niezależność sądów

W poniedziałek resort sprawiedliwości poinformował, że minister odwołał prezesów i wiceprezesów sądów, pomimo negatywnej opinii kolegiów sądów. Jak przekazano w komunikacie, decyzja dotyczy osób, które „uczestniczyły w procedurach awansowych przed nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa lub udzielały jej poparcia, składając podpisy na listach kandydatów do tego organu”.

Minister wskazał, że dalsze pełnienie przez te osoby funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. – Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga odważnych decyzji. Nie można pozostawiać na kluczowych stanowiskach osób, które uczestniczyły w upolitycznionej procedurze awansowej przed nieprawidłowo powołaną Krajową Radą Sądownictwa. Ich dalsze urzędowanie godziłoby w niezależność sądów i zaufanie obywateli do państwa prawa – powiedział minister Waldemar Żurek, cytowany w komunikacie.

Resort wskazuje, że negatywne opinie kolegiów sądów, na które powoływali się odwołani prezesi i wiceprezesi, pochodziły z organów ukształtowanych na podstawie przepisów „ograniczających samorządność sędziowską, przy czym członków tych kolegiów w przeważającej części powołał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro”. Jak przypomniano w komunikacie, w wyniku nowelizacji z 2020 r. kolegia przestały być wybierane przez zgromadzenia sędziów, zostały zastąpione przez zebrania prezesów sądów, zaś minister sprawiedliwości już wcześniej uzyskał uprawnienia do arbitralnego powoływania prezesów sądów. „W efekcie tych zmian kolegia sądów przestały być niezależnymi, sędziowskimi organami doradczymi, co narusza konstytucyjne zasady trójpodziału władzy i niezależności i odrębności władzy sądowniczej” – podkreśla MS.

Ministerstwo Sprawiedliwości: mamy do czynienia z realnym konfliktem interesów

Co więcej, zdaniem obecnego kierownictwa resortu, „Krajowa Rada Sądownictwa, ukształtowana wbrew Konstytucji i standardom międzynarodowym, nie jest w stanie wydać bezstronnej opinii w sprawie odwołań prezesów i wiceprezesów sądów”. Minister sprawiedliwości stanął na stanowisku, że w tej sytuacji „zasadnym jest przeprowadzenie procedury odwołania tych prezesów i wiceprezesów z pominięciem opinii nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa”.

Jak czytamy w komunikacie, w tych przypadkach mamy do czynienia z realnym konfliktem interesów, który w sposób zasadniczy mógłby wypaczyć proces decyzyjny. „Krajowa Rada Sądownictwa, wstawiając się za prezesami sądów, którzy podpisali listy poparcia sędziom-członkom KRS, broniłaby własnego status-quo i jednocześnie miałaby ocenić, czy wskazane przez Ministra przesłanki odwołania sędziów z zajmowanych stanowisk funkcyjnych są uzasadnione w świetle art. 27 par. 1 pkt 2 u.s.p. W ocenie Ministra prowadzi to do realnego konfliktu interesów – KRS w jej obecnym, nieprawidłowo ukształtowanym składzie, nie jest w stanie bezstronnie ocenić, czy dalsze pełnienie funkcji przez odwoływane osoby można pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości” – wskazano. 

Kto stracił stanowiska
Lista prezesów/wiceprezesów sądów powszechnych odwołanych 15 września 2025 r.


1. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju

2. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej

3. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

4. Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

5. Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

6. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

7. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jaworznie

8. Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie

9. Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

10. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach

11. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie

12. Prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

13. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

14. Prezes Sądu Rejonowego w Mławie

15. Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie

16. Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie

17. Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu

18. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu

19. Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu

20. Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

21. Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

22. Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu

23. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zamościu

24. Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu

25. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zamościu

