Aktualizacja: 22.12.2025 19:45 Publikacja: 22.12.2025 19:21
Warszawa, 22.12.2025. Posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Foto: Leszek Szymański/PAP
Nie chcę wchodzić w sposób rozumowania sędziego Dariusza Łubowskiego, który wydał w tej sprawie obie decyzje. To on zna akta, on rozstrzyga i on ma niebagatelną wiedzę o tej dziedzinie prawa. Ja inaczej odczytuję klauzulę z kodeksu postępowania karnego, w myśl której wydanie ENA jest niedopuszczalne, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości. Powodem, dla którego wprowadzono ją do kodeksu, było wymuszenie przestrzegania zasady proporcjonalności. Czyli tej, zgodnie z którą sąd musi brać pod uwagę m.in. wagę zarzutu ciążącego na podejrzanym, karę, która może zostać mu wymierzona czy fakt, że nie da się go zatrzymać inaczej, niż sięgając po ENA. Krótko mówiąc, chodziło o to, by nie sięgać po ENA w sprawach błahych. Nie znając akt sprawy, a śledząc ją jedynie w przekazach medialnych, można zadać sobie pytanie, czy w przypadku Marcina Romanowskiego tak rozumiana zasada proporcjonalności powinna być podstawą prawną uchylenia ENA. Nie wydaje mi się też, aby między decyzją o jego wydaniu a następnie rozszerzeniu i decyzją o jego uchyleniu, pojawiły się jakiekolwiek nieznane wcześniej informacje. Wiadomo było bowiem, że były wiceminister uzyskał węgierski azyl i że odmówiono ścigania go czerwoną notą Interpolu.
Czytaj więcej
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do połowy stycznia posiedzenie w sprawie ewentualnego...
Z uzasadnienia wynika, że sąd diagnozuje, iż źle się dzieje w państwie polskim, lecz szczegółowe wchodzenie w tę materię przekracza ramy tego konkretnego postępowania. Jeśli nie wiemy, co sąd miał na myśli, trudno jest tę diagnozę zaaprobować lub wejść z nią w polemikę. Jedyne konkrety, na jakie powołał się sędzia, to przywołanie wypowiedzi polityków, zabierających w tej sprawie głos. W tej kwestii zgadzam się z sędzią, który krytykował to zjawisko. Wolałbym, aby politycy wykazywali większą wstrzemięźliwość w komentowaniu spraw prowadzonych przez organy ścigania, bo nie mają do tego ani kompetencji, ani uprawnień. Prowokują natomiast nieodparte wrażenie, że instrumentalnie, dla gry politycznej, wykorzystują fakt prowadzenia takiego postępowania. Moim zdaniem jednak ten problem z jakością naszej klasy politycznej, choć realny, nie może stanowić prawnej podstawy do uchylenia ENA.
Tak, ponieważ w tej kwestii nie mamy do czynienia z tzw. prawomocnością materialną. Krótko mówiąc, nie jest tak, że sąd rozstrzygnął sprawę ENA dla Romanowskiego i to jest tej sprawy koniec. Jednak prokuratura będzie mogła domagać się wyłączenia sędziego dopiero wtedy, gdy sprawa po raz kolejny zostanie mu przydzielona. Tak być nie musi. Sprawa może zostać przydzielona innemu sędziemu, a jeśli nie, wówczas sam sędzia, który wydał wcześniej rozstrzygnięcie w tej sprawie, może złożyć wniosek o swoje wyłączenie. Moim zdaniem powinien.
Czytaj więcej
W poniedziałek 22 grudnia o godzinie 10.00 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma rozpatrzeć wnios...
Nie mamy żadnych podstaw, aby kreować wyobrażenia o jakiejkolwiek zależności. Decyzje wydają dwa różne sądy, w dwóch różnych układach procesowych. Tylko to, że prokuraturze nie idzie w obu tych postępowaniach, uznaję za fakt je ze sobą łączący. Powiązań nie szukałbym po stronie sądów.
Pewności oczywiście nie mamy. Jesteśmy przyzwyczajeni do błyskawicznych aresztowań, ale trzeba pamiętać, że tak dzieje się w sytuacji, kiedy podejrzany zostaje zatrzymany. W takich przypadkach obowiązują gwarancje konstytucyjne i kodeksowe, czyli możliwość zatrzymania na 48 godzin; jeśli w tym czasie do sądu złożony zostanie wniosek o aresztowanie – na kolejne 24. To łącznie 72 godziny, po których – jeśli nie zapadnie sądowe postanowienie o tymczasowym aresztowaniu – człowiek musi zostać zwolniony. W przypadku Zbigniewa Ziobry nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Tutaj bowiem postanowienie o postawieniu zarzutów wydano, ale podejrzanemu go nie ogłoszono i go nie przesłuchano, zaś on sam nie został zatrzymany. Zapomnijmy więc o kodeksowych terminach. Jeśli prawdą jest informacja, że posiedzenie sądu zostało odroczone, bo prokuratura nie przesłała do sądu całości akt sprawy, to sama jest sobie winna. Szanuję pogląd prokuratora, że w jego ocenie w materiałach niejawnych, których sądowi nie przesłano, nie ma nic istotnego dla rozstrzygnięcia wniosku o areszt, ale o tym zadecyduje sąd, a nie którakolwiek ze stron postępowania. By dokonać oceny, czy zasadnym jest pozbawienie człowieka wolności, sąd winien znać cały materiał dowodowy. To on oceni, czy i jaka jego część ma znaczenie dla rozstrzygnięcia, a jaka nie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sąd uznał, że spółki należące do grupy Budimex dopuściły się niedozwolonego porozumienia, składając w przetargu...
Żeby uniknąć wielomilionowych kar trzeba niezwłocznie zreformować Trybunał Konstytucyjny, obsadzić wakaty sędzio...
Wybór odpowiedniego momentu na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie emerytury może pozytywnie wpłynąć na wysokoś...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Polska ortografia szykuje się na największe porządki od dziesięcioleci. Od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obo...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas