Sąd zdecydował w sprawie Marcina Romanowskiego. „Nie jest już ścigany poza Polską”

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego - przekazał w piątek mec. Bartosz Lewandowski.

Publikacja: 19.12.2025 14:38

Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budapeszcie

Foto: PAP/MTI/Zoltan Balogh

Mateusz Adamski

W swoim wpisie mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że poseł Marcin Romanowski może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską. Przypomniał, że wcześniej Interpol odmówił wystawienia czerwonej noty

Informację o uchyleniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Romanowskiego potwierdziła sędzia Anna Ptaszek, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prawnik Marcina Romanowskiego opublikował też uzasadnienie decyzji sądu. Stwierdzono w nim, że "nie sposób nie zauważyć niezwykle niebezpiecznego dla demokratycznego państwa prawa (...) zjawiska ingerencji najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej".


Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego. Co grozi posłowi PiS?

Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.

Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7". Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.

W listopadzie na łamach rp.pl ujawniliśmy, że prokuratur unieważnił dwa paszporty Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen. 

Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności. 

Źródło: rp.pl

Osoby Prawo Karne Marcin Romanowski
