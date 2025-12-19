Aktualizacja: 19.12.2025 16:53 Publikacja: 19.12.2025 14:38
Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budapeszcie
Foto: PAP/MTI/Zoltan Balogh
W swoim wpisie mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że poseł Marcin Romanowski może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską. Przypomniał, że wcześniej Interpol odmówił wystawienia czerwonej noty.
Informację o uchyleniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Romanowskiego potwierdziła sędzia Anna Ptaszek, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
Prawnik Marcina Romanowskiego opublikował też uzasadnienie decyzji sądu. Stwierdzono w nim, że "nie sposób nie zauważyć niezwykle niebezpiecznego dla demokratycznego państwa prawa (...) zjawiska ingerencji najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej".
Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.
Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7". Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.
W listopadzie na łamach rp.pl ujawniliśmy, że prokuratur unieważnił dwa paszporty Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen.
Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
Czytaj więcej
Od prawie roku nie był w Sejmie. Ukrywający się na Węgrzech Marcin Romanowski pozbawiony został p...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czekam, aż prezes Trybunału Konstytucyjnego zarzuci sędziom z Luksemburga próbę dokonania zamachu stanu w Polsce...
W działaniu Bolta, który od grudnia oferuje klientom usługę przejazdu z kierowcą mówiącym po polsku, prawnicy ni...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledzt...
Spółdzielczość mieszkaniowa wymaga reformy, ale to chyba jedyna rzecz, co do której zgadzają się prawie wszyscy...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas