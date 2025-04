Z informacji rozgłośni wynika, że Interpol odmówił wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób szczególnie poszukiwanych. Wniosek o ściganie go czerwoną notą KGP wysłała do centrali Interpolu 18 grudnia.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, uzyskanie przez Romanowskiego azylu politycznego na Węgrzech, stawia wpis do bazy Interpolu pod znakiem zapytania. Statut tej organizacji nie pozwala swoich baz wprowadzać danych osób prześladowanych politycznie. A poseł twierdzi, że jest ścigany w kraju z „powodów politycznych”, i nie może tu liczyć na sprawiedliwy proces.



– Dotychczas nigdy nie zdarzyło się, żeby jakiś kraj w środku Europy przyznał azyl polskiemu obywatelowi. To ewenement. Władze Interpolu będą miały więc twardy orzech do zgryzienia – mówił „Rzeczpospolitej” gen. Adam Rapacki, twórca policyjnego CBŚ, były wiceminister spraw wewnętrznych. – Jak nie będzie czerwonej noty, to pan Romanowski nie będzie ścigany na całym świecie – dodał.

Czym jest czerwona nota Interpolu

Nota w czerwonym kolorze zwiększyłaby szanse na zatrzymanie polityka. Jest informacją dla służb 195 państw, że poszukiwaną osobę należy zatrzymać w celu jej osadzenia w areszcie i uruchomienia procedury ekstradycyjnej. Takie osoby często wpadają podczas kontroli na lotniskach czy dworcach.