Tyle że realne szanse sprowadzenia Romanowskiego do kraju są znikome. Co wchodzi w grę? Nadal obowiązuje Europejski Nakaz Aresztowania, wydany 18 grudnia przez warszawski sąd. Jego dane figurują w SIS (bazie Schengen), więc w każdym kraju Unii Europejskiej może zostać zatrzymany. - Jednak wtedy każde z państw unijnych indywidualnie będzie rozstrzygało, czy go wydać na mocy ENA czy odmówić z uwagi na przykład na zagrożenie dla „praw i wolności” - mówi „Rz” prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. Uważa, że posiadanie azylu przez Romanowskiego będzie miało wpływ na tok postępowania, jednak azyl nie zagwarantuje mu nietykalności. - Na pewno bezpieczny jest na terenie Węgier – zaznacza prof. Ćwiąkalski.

Czy Interpol może uznać polski wniosek o ściganie Romanowskiego?

Szanse na zatrzymanie Romanowskiego wzrosną, jeśli jego dane trafią do bazy Interpolu. Wniosek o ściganie go tzw. czerwoną notą, KGP wysłała do centrali Interpolu 18 grudnia. Na jego akceptację liczy szef Policji gen. Marek Boroń - Idziemy w kierunku czerwonej noty Interpolu – mówił ostatnio w TVN24.

Jednak węgierski azyl posła diametralnie zmienił sytuację. Teraz nie ma pewności, czy Interpol uzna polski wniosek. Do swoich baz nie może bowiem wprowadzać danych osób prześladowanych politycznie. A w świat już poszły informacje o azylu dla Romanowskiego, ściganiu w Polsce „oponentów politycznych”, publicznych deklaracjach „rozliczeń” poddających w wątpliwość sprawiedliwy proces.

- Jeżeli adwokat posła poinformuje centralę Interpolu, że jego klient otrzymał azyl z przyczyn politycznych, to Interpol może odmówić wpisu. Polski wniosek na pewno zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany – mówi nam gen. Rapacki.

Odmowy ze strony Interpolu miały miejsce. - Ale dotyczyły wniosków z Rosji czy Białorusi, które chciały używać Czerwonych not do wyłapywania opozycjonistów, sugerując, że to przestępcy kryminalni. W kontekście Polski, kraju demokratycznego, argument o „naruszaniu praw i wolności” osoby w związku z wnioskiem do Interpolu nie był podnoszony – zaznacza Adam Rapacki.