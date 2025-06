Szef MSZ o sytuacji Polaków w Izraelu: Błagamy, a i tak jadą

Będzie nowy wiceminister w MSZ. Sikorski podał nazwisko

Szef MSZ poinformował też, że „od jutra” kolejnym, siódmym wiceministrem w jego resorcie będzie Marcin Bosacki, senator, obecnie poseł KO i były ambasador ROP w Kanadzie.

Sikorski, pytany o ogłaszaną przez Donalda Tuska rekonstrukcję rządu, powiedział, że w resorcie spraw zagranicznych " "jest się czym zajmować".

- Było siedmiu wiceministrów, w tej chwili jest sześciu, więc jeżeli nawet będzie znowu siedmiu, to to jest powrót do normy - stwierdził.