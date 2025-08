Wszystko to wzmaga niepokój wśród mieszkającej w Indiach liczącej 200 mln osób mniejszości muzułmańskiej. Ich pozycja jako formalnie równoprawnych obywateli cieszących się takimi przywilejami jak stosowanie islamskiego prawa szariatu, jest kwestionowana przez skrajną ideologiczną prawicę, domagającą się unifikacji prawa dla wszystkich obywateli w myśl zasady „jeden kraj, jeden system prawny”.

Obawy muzułmanów ożywia wiele decyzji rządu federalnego, jak i władz stanowych. Rząd Modiego przeforsował w 2019 roku ustawę o obywatelstwie. Na jej mocy imigranci z krajów sąsiednich, którzy osiedlili się w Indiach do 2015 roku, mogą otrzymać obywatelstwo. Dotyczy to imigrantów wszystkich wyznań z wyjątkiem muzułmanów... Doprowadziło to do protestów przeciwko jawnej dyskryminacji. Nie są rzadkością. Fala demonstracji miała miejsce kilka lat temu w Delhi i innych miejscach, gdzie lokalne władze zakazały noszenia muzułmańskich chust w szkołach. W całym kraju dochodzi do rozlicznych konfliktów w życiu codziennym. Nierzadko na tle spożywania przez muzułmanów wołowiny w sytuacji, gdy krowy są uważane za uosobienie bogini Prithvi, matki ziemi.

Wydawać się to mogą sprawy mało istotne w świetle wydarzeń sprzed lat, jak np. w Ayodhya w Uttar Pradeś, gdzie rząd buduje obecnie świątynię hinduistyczną w miejscu zburzonego meczetu trzy dekady wcześniej. Doprowadziło to wtedy do krwawych zamieszek z kilkoma tysiącami ofiar.

Do podobnej konfrontacji i zamieszek doszło ponad dwie dekady temu w stanie Gudżarat, gdzie premierem był wtedy Narendra Modi. Po podpaleniu pociągu przewożącego hinduskich pielgrzymów i śmierci 59 osób wybuchły krwawe starcia pomiędzy ludnością hinduską i muzułmańską. Zginęło w nich ponad tysiąc osób, głównie muzułmanów. Przed rokiem wprowadzono zakaz rozpowszechniania w Indiach dokumentalnego filmu BBC o roli, jaką odegrał Modi w tym czasie.

Wszyscy obywatele to Hindusi?

W takiej sytuacji wszelkie propozycje zmiany preambuły konstytucji i wykreślenia formuły o państwie świeckim traktowane są jako wstęp do legalizacji dyskryminacji religijnej.

Zgodnie z rozumieniem hindutwy przez RSS, każdy urodzony w Indiach powinien być uważany za Hindusa, ponieważ jego przodkowie byli Hindusami przed epoką wpływów buddyjskich, muzułmańskich czy chrześcijańskich. Tak więc każdy Indus, czyli obywatel Republiki Indii, powinien być uważany za członka wspólnoty narodowej „Hindu Rashtra”, który to termin odnosi się do koncepcji państwa teokratycznego z dominującą rolą hinduizmu. Dotyczy to także spadkobierców muzułmańskiego państwa Wielkich Mogołów, którzy przez kilka wieków rządzili Indiami.