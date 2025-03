Polowanie na tankowce nie objęte sankcjami

Od początku wojny z Ukrainą Indie stały się drugim co do wielkości importerem rosyjskiej ropy po Chinach, zwiększając zakupy ponad 100-krotnie. Jednak handel ropą naftową, który przynosi Rosji około 40 mld dolarów rocznie, stał się przedmiotem dotkliwych „sankcji pożegnalnych” administracji Joe Bidena. Dotknęły one ponad 180 tankowców floty cieni Kremla.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. W lutym eksport rosyjskiej ropy naftowej na rynek indyjski spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch lat i wyniósł 1,4 mln baryłek dziennie – o 14 proc. mniej niż w styczniu i prawie o jedną trzecią mniej niż rekordowe wielkości z połowy ubiegłego lata, gdy Indie kupowały ponad 2 mln baryłek dziennie.

Rosyjskie koncerny skupiły się więc na wykorzystywaniu jednostek nie umieszczonych na czarnych listach. Już w marcu udało im się znaleźć „czyste” tankowce, których nie objęły sankcje, a dostawy zaczęły ponownie rosnąć. Na ile ta tendencja się utrzyma, będzie zależało od rozszerzenia czarnych list o kolejne jednostki oraz od tego na ile beneficjenci wojny Putina obawiają się skutków sankcji.