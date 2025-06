Materiał powstał we współpracy z Danone

Inwestycja otwiera nowy rozdział nie tylko we wsparciu pacjentów, ale również w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy. Wartość projektu wyniosła 230 mln zł.

– Dzięki tej inwestycji będziemy nie tylko lepiej realizować naszą misję, ale także zabezpieczymy logistykę dostaw produktów żywieniowych i medycznych dla Polski i Europy w niestabilnym geopolitycznie świecie – powiedział Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce, podczas uroczystego otwarcia Wydziału Specjalistycznego Żywienia Medycznego w Zakładach Produkcyjnych Nutricia w Opolu. – Nasza misja stanowi, że poprzez starannie dobrane produkty będziemy nieść ludziom zdrowie poprzez żywność – podkreślił. Dodał, że produkty z Opola będą również eksportowane w większości do krajów europejskich oraz innych miejsc na świecie.

– Jesteśmy dumni, że poprzez nasze produkty żywienia medycznego, łączące zaawansowane badania naukowe ze zrozumieniem potrzeb pacjentów na różnych etapach życia, możemy wspierać ścieżki opieki nad dorosłymi pacjentami – mówili przedstawiciele firmy. – Nutricia dzięki tej inwestycji może z dumą powiedzieć, że jest jedyną firmą na rynku żywienia dojelitowego w Polsce, której produkty są wytwarzane lokalnie – zaznaczali. O znaczeniu opolskiego projektu dla firmy wypowiadali się podczas wydarzenia Antoine de Saint-Affrique, prezes (CEO) Danone, oraz Vikram Agarwal, dyrektor operacyjny (COO) Danone.

Inwestycja została zrealizowana w zaledwie 18 miesięcy. Jej wartość to 230 mln zł. Projekt otrzymał dotację celową z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach programu wspierania inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Aspekt zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy podkreślał podczas uroczystego otwarcia Ignacy Niemczycki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Inwestycja przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także wspiera system ochrony zdrowia, zapewniając szybsze i regularne dostawy odpowiednich preparatów i zmniejszając koszty ich pozyskania. Co bardzo istotne, przyczynia się też do stworzenia nowych miejsc pracy, a poprzez swoją innowacyjność – do rozwoju polskiej gospodarki – mówił Ignacy Niemczycki.

Zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt. – To kolejny dowód na bardzo dobrą współpracę między Polską a Francją i francuskimi firmami, jak DANONE. (…) Z naszej perspektywy inwestycja jest dowodem na to, że działają systemy zachęt, które stworzyliśmy, m.in. dotacje celowe. Widać także konsekwencję Polski w budowaniu dobrych, trwałych relacji z państwami europejskimi. Ta inwestycja jest dowodem, że działają Unia Europejska i rynek wewnętrzny – zaznaczył.

Poseł Adrian Witczak, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. leczenia żywieniowego, opowiedział o swojej perspektywie. Od 2005 r. korzysta z żywienia dojelitowego z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna. W tamtym czasie żywienie medyczne nie było dostępne w warunkach domowych, co oznaczało konieczność wielomiesięcznej, nawet rocznej hospitalizacji. Dopiero w 2008 r. możliwość korzystania z nowoczesnych preparatów pozwoliła mu na funkcjonowanie w domu.

– Dziś pacjenci mogą korzystać z żywienia medycznego w warunkach domowych. To nie tylko dodatek do terapii – to niezwykle ważny element leczenia. Tak jak samochód nie pojedzie bez paliwa, tak pacjent nie jest w stanie walczyć z chorobą bez właściwego odżywiania – mówił poseł. Podkreślał też znaczenie dla Polski faktu, że takie preparaty będą wytwarzane w kraju.

Specjalistyczne diety do żywienia dojelitowego dostarczają składników odżywczych pacjentom, którzy nie są w stanie przyjmować pokarmów standardowo. Są stosowane m.in. w przypadku zaburzeń połykania, niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego (których przyczynami mogą być m.in. guz nowotworowy, udar mózgu, choroby Parkinsona i Alzheimera), chorób nowotworowych, przewlekłego zapalenia trzustki, nieswoistych zapaleń jelit czy braku przytomności chorych. Ważnym wskazaniem jest też przygotowywanie do operacji oraz żywienie w okresie rekonwalescencji i rehabilitacji w przypadku pacjentów, u których występuje niedożywienie lub jego ryzyko.

– Dzięki tej inwestycji Opole staje się miejscem, w którym powstają produkty o najwyższym znaczeniu społecznym. To ogromna wartość i dla pacjentów, i dla regionu. Cieszę się, że województwo opolskie jest gospodarzem tak nowoczesnej, odpowiedzialnej i potrzebnej inwestycji – powiedział Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Znaczenie projektu dla regionu i miasta podkreślali też Monika Jurek, wojewoda opolski, i Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. Pablo Perversi, szef Danone na Europę, posłowie i senatorowie, przedstawiciele ministerstw, władz lokalnych, Agencji Badań Medycznych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakłady Nutricia w Opolu są jedną z największych fabryk Danone w Europie. Po uruchomieniu nowego wydziału zatrudniają prawie 800 osób. W 2022 r. Światowe Forum Ekonomiczne uznało fabrykę za zakład przyszłości, przyznając jej prestiżową Lighthouse Award.

Równolegle z uruchomieniem nowego wydziału, w Opolu zainaugurowana została działalność innowacyjnego centrum szkoleniowo-konferencyjnego Akademia Przemysłu 5.0. Jego siedzibą jest zabytkowa powozownia na terenie zakładów Nutricia. Budynek został odrestaurowany i przystosowany do nowych zadań. Inwestycja za 7 mln zł będzie wspierać rozwój automatyzacji, AI i analityki danych.

– Będą tu prowadzone szkolenia dla pracowników dotyczące cyfryzacji produkcji. Będziemy się dzielić z osobami z całego świata wiedzą i najlepszymi praktykami, które zbudował zespół w Opolu – podkreślił Paweł Piątek.

