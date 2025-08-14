Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kontrakty na obronność i bezpieczne granice poza rejestrem?

Centralny Rejestr Umów nie zagraża ujawnieniu informacji związanych z wydatkami na: obronność, zabezpieczenie granicy wschodniej czy działania służb – uspokaja Ministerstwo Finansów.

Publikacja: 14.08.2025 04:49

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania umo

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania umowy wykonawczej na pozyskanie kolejnych czołgów K2

Foto: PAP/Michał Meissner

Szymon Cydzik

Centralny Rejestr Umów ma zawierać informacje o kontraktach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Niedawno na łamach „Rz” pisaliśmy o budzącej kontrowersje propozycji podniesienia minimalnego progu, od którego będzie trzeba publikować umowy w elektronicznym centralnym rejestrze (z 500 zł do 10 tys. zł). Okazuje się jednak, że wątpliwości budzi też przedmiotowy zakres kontraktów, które się w nim znajdą. Projekt pilotowany przez Ministerstwo Finansów trafił niedawno na Komitet Stały RM, gdzie inne resorty mogły zgłosić swoje zastrzeżenia. 

Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego wskazuje, że projekt jest napisany dość jasno, a  zakres przedmiotowy ustawy wydaje się dość dobrze wyważony. Na początku mogą być z tym jakieś problemy, ale z czasem wypracowane zostaną odpowiednie standardy.

Czytaj więcej

Centralny rejestr umów może stracić sens. Eksperci krytycznie o rządowych planach
Samorząd
Centralny rejestr umów może stracić sens. Eksperci krytycznie o rządowych planach

MON i MSW chcą tajności w sprawie obronności, granicy i działań służb.

Minister obrony narodowej postuluje, by w CRU nie zamieszczać, oprócz umów zawieranych przez służby specjalne i polskie placówki zagraniczne, także tych podpisywanych przez jednostki podległe MON. Uzasadnia to „obecną sytuacją geopolityczną”, w której konieczna jest ochrona „nie tylko danych dotyczących uzbrojenia i sprzętu wojskowego, posiadanych zdolności operacyjnych, ale również korzystania z usług konkretnych przedsiębiorców czy podmiotów”. Już bowiem informacja o tym, z jakimi firmami wojsko podpisuje umowy, może zdradzić informację, jaki sprzęt nabywa. Szczególnie niebezpieczne jest zaś agregowanie informacji o wielu umowach licznych podmiotów podległych MON w jednym miejscu, bo stwarza to nowe możliwości śledzenia potencjału polskiej armii.

Podobne wyłączenie podmiotowe proponuje Minister Spraw Wewnętrznych. Miałoby ono obejmować „inwestorów” w rozumieniu ustawy „o budowie zabezpieczenia granicy państwowej”. Także bowiem w tym przypadku mamy do czynienia ze „szczególnie newralgicznym” charakterem umów, ze względu na nasilającą się presję migracyjną na granicy z Białorusią i Rosją. Umowy te mogłyby być źródłem informacji o „sposobach i narzędziach realizacji zadań przez Straż Graniczną, terminach reakcji na uszkodzenia, stosowanych rozwiązaniach oraz o podmiotach prowadzących szkolenia na jej rzecz.”

Reklama
Reklama

MSWiA proponuje także wyłączenie z rejestru zakupów z zakresu obronności i bezpieczeństwa, nawet jeśli ze względu na kwotę nie podlegają one ustawie o zamówieniach publicznych. W tym wypadku również chodzić może bowiem o „newralgiczny sprzęt”. Wreszcie trzecia propozycja dotyczy „umów zawartych w związku z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych (albo ochroną form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy)”.

Czytaj więcej

Katarzyna Batko-Tołuć: No i komu ta władza przeszkadza?
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: No i komu ta władza przeszkadza?

Ministerstwo Finansów odmawia uwzględnienia uwag, bo... dane te już są wyłączone z rejestru.

W odpowiedzi na uwagi MSWiA, Ministerstwo Finansów, które jest autorem projektu, wskazało, że umowy związane z wydatkami na zabezpieczenie granic już są objęte wyłączeniami w proponowanej regulacji. Wydatki takie mieszczą się bowiem w zakresie „obronności i bezpieczeństwa”. Wyłączenie w tej dziedzinie obowiązuje zaś niezależnie od limitów kwotowych przewidzianych w przepisach dotyczących zamówień publicznych. Wreszcie wydatki na działania operacyjne służb już dziś wyłączone są z zasady jawności.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku postulatów Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort finansów zwraca bowiem uwagę, że już dziś jednostki podległe MON publikują w swoich Biuletynach Informacji Publicznej informacje o prowadzonych zamówieniach publicznych. Z publikacji w rejestrze będą więc wyłączone tylko informacje o tych umowach, które nie podlegają również publikacji według przepisów o zamówieniach publicznych. A także te, które mogą być utajnione na podstawie osobnych przepisów. MF wskazuje też, że możliwe jest utajnianie jedynie niektórych informacji albo wskazywanie bardzo ogólnego przedmiotu umowy. 

Czytaj więcej

Centralny rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych - z dużej chmury mały deszcz
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Kompromis przed konsultacjami

– To z czym chce pan minister obrony walczyć, dotyczy braku automatyzmu przy wyłączeniach informacji o umowach z dziedzin podległych MON. Tymczasem właśnie trzeba to w każdym przypadku wyważyć, bo nie każda umowa z zakresu obronności czy ochrony granic powinna być tajna – tłumaczy Krzysztof Izdebski.

Reklama
Reklama

I dodaje, że także umowy, które nie znajdą się w rejestrze będą mogły być ujawnione w ramach dostępu do informacji publicznej.

– Więc jeśli nie jest objęta poufnością z innych względów, to i tak zostanie ujawniona. Zawsze wymaga to więc pewnej refleksji od podmiotu udostępniającego te informacje. Ale kwestie obronnościowe są z reguły opatrzone stosownymi klauzulami – podsumowuje.

Opinia dla "Rzeczpospolitej"
Artur Milewski, młodszy analityk w Instytucie Finansów Publicznych

Jesteśmy przeciwnikami wszelkiego ograniczania jawności w ramach rejestru. Dlatego sprzeciwiamy się np. postulatom uczelni wyższych, samorządów czy innych instytucji publicznych, by również je wyłączyć z zakresu tej ustawy. W CRU znajdą się te same dane, których już dziś można zażądać w ramach dostępu do informacji publicznej – różnicą będzie jedynie ułatwienie dostępu dla obywatela. Bezpieczeństwo było i będzie wykorzystywane jako uzasadnienie ograniczania jawności. Ale bezpieczeństwo to nie tylko wydatki na obronność, ale też bezpieczeństwo finansowe. A jako że wydatki na obronność będą rosły, to pozbawienie obywateli kontroli nad nimi może to bezpieczeństwo finansów publicznych naruszyć. Co do szczegółowego zakresu danych, to należy powierzyć jego opracowanie ekspertom. Jest przecież pewien zakres informacji o wojsku, który jest jawny, na czym choćby opiera się militarny OSINT (rozpoznanie z otwartych źródeł).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Ministerstwo Finansów (MF) Budżet Państwa Firmy Moniecka Spółdzielnia Mleczarska Mońki finanse publiczne

Centralny Rejestr Umów ma zawierać informacje o kontraktach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Niedawno na łamach „Rz” pisaliśmy o budzącej kontrowersje propozycji podniesienia minimalnego progu, od którego będzie trzeba publikować umowy w elektronicznym centralnym rejestrze (z 500 zł do 10 tys. zł). Okazuje się jednak, że wątpliwości budzi też przedmiotowy zakres kontraktów, które się w nim znajdą. Projekt pilotowany przez Ministerstwo Finansów trafił niedawno na Komitet Stały RM, gdzie inne resorty mogły zgłosić swoje zastrzeżenia. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie
Samorząd i administracja
Znamy wyniki egzaminu na urzędnika mianowanego. „Przełamaliśmy barierę niemożności"
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Konsumenci
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Szykuje się strajk pracowników Ryanair. Będą utrudnienia w lotach do Hiszpanii?
Za granicą
Ryanair nie poleci do Hiszpanii? Szykuje się strajk pracowników. Jest stanowisko przewoźnika
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Stacja kontroli pojazdów
Prawo drogowe
Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie