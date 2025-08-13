Rzeczpospolita
Ekonomia
Wojsko zmodernizuje samoloty F-16 za ponad 15 mld zł

W środę w Bydgoszczy została podpisana umowa na modernizację 48 samolotów F-16. Statki powietrzne zostaną wyposażone m.in. w nowe radary i środki łączności. Całość prac ma być przeprowadzona w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Zapłacimy za nie 3,8 mld dolarów netto.

Publikacja: 13.08.2025 15:36

Samoloty F-16

Samoloty F-16

Foto: Adobe Stock

Maciej Miłosz

Nasze jastrzębie, czyli wielozadaniowe samoloty bojowe F-16, zostaną zmodernizowane z wersji Block 52+ do standardu F-16V. Będzie to tzw. Mid–Life Update (MLU). Jak informuje Agencja Uzbrojenia, zmodernizowane mają zostać „systemy awioniki, uzbrojenia i samoobrony platform, co pozwoli na znaczne zwiększenie zdolności bojowych samolotów oraz ich przeżywalności na współczesnym polu walki, obejmujących przeciwdziałanie środkom walki radioelektronicznej oraz systemom obrony przeciwlotniczej przeciwnika”.

Modernizacja F-16 po 20 latach

Umowa została podpisana w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. – Dokładnie rok temu podpisywaliśmy wielki kontrakt na zakup śmigłowców AH-64E – Apache. Dziś podpisujemy równie ważny kontrakt na modernizację 48 samolotów F-16 – mówił wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. – 20 lat temu postawiliśmy na F-16 i zrobiliśmy bardzo dobrze. To była rewolucja. Dzisiaj zdolności samolotu F-16 C/D są bardzo dobre, ale niewystarczające – wyjaśniał polityk.

Zmodernizowane samoloty będą mogły lepiej współdziałać m.in. z samolotami F-35, które trafią do Wojska Polskiego w latach 2026-2030, czołgami Abrams czy właśnie śmigłowcami AH-64E Apache. – Ten kontrakt jest możliwy do podpisania dzięki Foreign Military Financing – dodawał Kosiniak-Kamysz. To program pożyczek, których USA udzielają swoim sojusznikom na korzystnych warunkach. Umowa została zawarta między Agencją Uzbrojenia i rządem Stanów Zjednoczonych, który zleci ją koncernowi Lockheed Martin, a ten będzie działał w kooperacji z WZL-2.

48 samolotów F-16 weszło do służby w Wojsku Polskim na początku XXI wieku i dla naszego lotnictwa była to olbrzymia zmiana. Warto przypomnieć, że by je zakupić przyjęliśmy specjalną ustawę, która stworzyła ramy finansowe. Dla porównania: dziś zakupy uzbrojenia podobnej wartości podpisywane są co kilka miesięcy.

Na modernizacji skorzysta polska zbrojeniówka

Istotne w tym kontrakcie jest także to, że wszelkie prace modernizacyjne mają zostać przeprowadzone w należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. W samolotach zostaną zamontowane m.in. nowe radary typu AESA i fotele katapultowe. – Większość z tych 3,8 mld dolarów zostanie tutaj. Silniki do tych samolotów już teraz są produkowane w Polsce, w Rzeszowie – dodawał z kolei wiceminister obrony Paweł Bejda.

Umowa przewiduje także dostawę symulatorów dla zmodernizowanych samolotów, budowę magazynów na wrażliwe części, zabezpieczenie części zamiennych oraz wsparcie techniczne personelu amerykańskiego. Dwa pierwsze z 48 samolotów będą sprawdzane w USA, później ta procedura będzie już odbywać się w Polsce.

Modernizacje rozpoczną się w 2028 r., a zmodernizowane samoloty będą dostarczane w latach 2030-2038. Tak długi czas prac spowodowany jest m.in. tym, by jednocześnie nie uziemiać zbyt wielu samolotów.

Warto przypomnieć, że inne zakłady lotnicze wchodzące w skład PGZ, WZL-1 w Łodzi, choć nie skorzystają na modernizacji F-16, to powinny mieć dużo pracy przy serwisowaniu 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache, które będą trafiać do służby w Wojsku Polskim od 2028 r.

Źródło: rp.pl

Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Paweł Bejda Firmy Lockheed Martin Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) F-16

