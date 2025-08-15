Aktualizacja: 17.08.2025 09:18 Publikacja: 15.08.2025 16:24
Foto: Adobe Stock
Jak dowiedziała się agencja Bloomberga, rząd USA ma prowadzić rozmowy o nabyciu udziałów w Intelu. Te nieoficjalne doniesienia pojawiły się po poniedziałkowym spotkaniu prezesa amerykańskiej firmy Lip-Bu Tana z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wcześniej Trump domagał się dymisji nowego szefa Intela z powodu jego „wysoce konfliktowych” powiązań z chińskimi firmami.
Amerykański prezydent nazwał spotkanie „bardzo interesującym”. Według źródeł agencji Bloomberga, administracja Trumpa zamierza stać się udziałowcem spółki z siedzibą w Kalifornii.
Jeden z największych na świecie producentów półprzewodników zmaga się ostatnio z dużymi problemami. Jego dział produkcji kontraktowej przynosi straty, firma zmaga się ze słabym planem rozwoju produktów i problemami z przyciąganiem nowych klientów.
Inwestorzy, którzy liczą na dalszą pomoc finansową w restrukturyzacji producenta chipów, entuzjastycznie przyjęli doniesienia o potencjalnym nabyciu udziałów w spółce przez amerykański rząd. Kurs akcji koncernu urósł w piątek już o 4 proc.
Czytaj więcej
Miała być największa inwestycja technologiczna w Polsce, tysiące miejsc pracy i globalny prestiż....
Przypomnijmy, że podczas kadencji Joe Bidena Intel stał się jednym z największych beneficjentów ustawy CHIPS Act z 2022 roku, gdy poprzedni prezes, Pat Gelsinger, przedstawił plany budowy zaawansowanych fabryk. Jego następca, Lip-Bu Tan, ograniczył jednak te ambicje, spowalniając budowę nowych zakładów w Ohio, których ukończenie przewidywano na 2030 rok. Nowy szef Intela planuje budować fabryki w oparciu o popyt na usługi, co nie podoba się Donaldowi Trumpowi, bo może być sprzeczne z jego dążeniem do wzmocnienia amerykańskiej produkcji.
Wedle doniesień Bloomberga, umowa między amerykańskim rządem a Intelem ma skupiać się na pomocy w rozbudowie fabryki w Ohio. Może to być „czynnik zmieniający zasady gry” – twierdzi Matt Britzman, starszy analityk rynku akcji w Hargreaves Lansdown, cytowany przez agencję Reutera. Ostrzegł jednak, że „wsparcie rządu może pomóc wzmocnić zaufanie, ale nie naprawi fundamentalnej luki w konkurencyjności w zakresie zaawansowanych węzłów technologicznych”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Bloomberg
Jak dowiedziała się agencja Bloomberga, rząd USA ma prowadzić rozmowy o nabyciu udziałów w Intelu. Te nieoficjalne doniesienia pojawiły się po poniedziałkowym spotkaniu prezesa amerykańskiej firmy Lip-Bu Tana z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wcześniej Trump domagał się dymisji nowego szefa Intela z powodu jego „wysoce konfliktowych” powiązań z chińskimi firmami.
Amerykański prezydent nazwał spotkanie „bardzo interesującym”. Według źródeł agencji Bloomberga, administracja Trumpa zamierza stać się udziałowcem spółki z siedzibą w Kalifornii.
Tylko pięciu operatorów z siedmiu ruszy od 1 października z obsługą systemu kaucyjnego – poinformowała Anita Sow...
Europejscy przywódcy rozmawiają z Donaldem Trumpem przed jego spotkaniem z Władimirem Putinem. Rząd zajmie się u...
Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie od 2017 roku zmniejszyła emisje CO₂ w całym łańcuchu wartości o 37%. To l...
Na Ukrainie jest ok. 650 tys. żołnierzy rosyjskich, od stycznia przybyło ich 40 tys. Rosjanie są w stanie szybko...
Tureckie władze chcą skasować turystyczną ofertę all inclusive – czyli wszystko w cenie – ujawnił dziennik „Saba...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas