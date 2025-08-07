„Dyrektor generalny INTELA ma ogromny KONFLIKT interesów i musi niezwłocznie ustąpić. Nie ma innego rozwiązania tego problemu. Dziękuję za uwagę!” – napisał Trump na Truth Social.

Wpis prezydenta pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak republikański senator z Arkansas, Tom Cotton, wyraził zaniepokojenie i zwrócił się do przewodniczącego rady nadzorczej Intela o wyjaśnienie rzekomych powiązań szefa spółki z Chinami, kwestionując wiarygodność firmy oraz ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Prezes Intela na celowniku Republikanów i Trumpa

W liście skierowanym na początku tygodnia do przewodniczącego rady dyrektorów (Independent Chair of the Board of Directors), Franka Yeary’ego, Cotton powołał się na doniesienia o chińskich inwestycjach Tana. Reuters w kwietniu poinformował, że Tan – osobiście i za pośrednictwem różnych funduszy venture capital – zainwestował w setki chińskich firm, z których niektóre mają powiązania z tamtejszym wojskiem.