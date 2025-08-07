Rzeczpospolita
Ekonomia
Prezydent USA wzywa prezesa Intela do dymisji. Trump: Ogromny konflikt interesów

Prezydent Donald Trump w czwartek zażądał dymisji dyrektora generalnego Intela, Lip-Bu Tana, w związku z doniesieniami i oskarżeniami o jego powiązania z Chinami.

Publikacja: 07.08.2025 18:48

Dyrektor generalny firmy Intel, Lip-Bu Tan

Dyrektor generalny firmy Intel, Lip-Bu Tan

Foto: REUTERS/Laure Andrillon/Zdjęcie archiwalne

Urszula Lesman

„Dyrektor generalny INTELA ma ogromny KONFLIKT interesów i musi niezwłocznie ustąpić. Nie ma innego rozwiązania tego problemu. Dziękuję za uwagę!” – napisał Trump na Truth Social.

Wpis prezydenta pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak republikański senator z Arkansas, Tom Cotton, wyraził zaniepokojenie i zwrócił się do przewodniczącego rady nadzorczej Intela o wyjaśnienie rzekomych powiązań szefa spółki z Chinami, kwestionując wiarygodność firmy oraz ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Prezes Intela na celowniku Republikanów i Trumpa

W liście skierowanym na początku tygodnia do przewodniczącego rady dyrektorów (Independent Chair of the Board of Directors), Franka Yeary’ego, Cotton powołał się na doniesienia o chińskich inwestycjach Tana. Reuters w kwietniu poinformował, że Tan – osobiście i za pośrednictwem różnych funduszy venture capital – zainwestował w setki chińskich firm, z których niektóre mają powiązania z tamtejszym wojskiem.

„Nowy dyrektor generalny @intel podobno ma głębokie powiązania z chińskimi komunistami. Amerykańskie firmy otrzymujące granty rządowe powinny być odpowiedzialnymi zarządcami pieniędzy podatników i przestrzegać surowych przepisów bezpieczeństwa. Rada @Intel jest winna Kongresowi wyjaśnienia” – napisał Cotton na X, dołączając treść listu.

Nowy prezes Intela chce przywrócić dawną świetność koncernu

Tan, który objął stanowisko CEO Intela w marcu, zapowiedział przywrócenie dawnej świetności osłabionemu producentowi układów scalonych po tym, jak firma nie zdążyła wykorzystać boomu na urządzenia mobilne i sztuczną inteligencję. Nvidia, której układy są kluczowe dla infrastruktury AI, jako pierwsza osiągnęła wartość rynkową 4 bilionów dolarów w zeszłym miesiącu. W lipcu Intel poinformował, że zwolnił 15 proc. pracowników, licząc na stworzenie „szybszej, mniej hierarchicznej i bardziej zwinnej organizacji”.

Zanim objął najwyższe stanowisko w Intelu, Tan był prezesem firmy projektującej rozwiązania technologiczne Cadence Design Systems oraz jednym z założycieli Walden Catalyst Ventures.

Czwartkowy wpis na Truth Social to kolejna krytyka Intela ze strony Trumpa. W środę, gdy Trump i dyrektor generalny Apple, Tim Cook, ogłaszali, że producent iPhone’ów zainwestuje kolejne 100 miliardów dolarów w działalność w USA, prezydent USA nie szczędził krytyki Intelowi. „Zostali kompletnie ograni, szczerze mówiąc” – powiedział Donald Trump.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Firmy Intel Lip-Bu Tan

