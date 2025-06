Materiał powstał we współpracy z Orlen

Polska może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami w zakresie rozwoju nowych technologii i zastosowaniu ich w biznesie. Kampania We Did It In Poland, której partnerem jest ORLEN, pokazuje realny wkład polskich naukowców, innowatorów i przedsiębiorców w rozwój innowacji nie tylko w kraju, ale i w całej Unii Europejskiej. Inicjatywa zwiększa świadomość na temat rzeczywistego miejsca dynamicznej i nowoczesnej Polski w Europie, przeciwdziałając jednocześnie szkodliwym i niesprawiedliwym stereotypom. Jednym z elementów kampanii jest spot promujący krajowe osiągnięcia, w którym wymienia się m.in. BLIK, Booksy, stacje ładowania aut elektrycznych EUROLOOP czy możliwość płatności spojrzeniem.

Fundusz ORLEN VC zainwestował w EUROLOOP, polskiego producenta ultraszybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To kolejna już inwestycja funduszu, który zakłada angażowanie się co roku w pięć–sześć projektów. Chodzi o wsparcie rozwoju spółek oferujących perspektywiczne, gotowe do komercjalizacji technologie, które wpisują się w cele strategiczne koncernu. Z ładowarek pod marką WILLBERT, stworzonych przez start-up, korzystają już kierowcy w siedmiu krajach. Trwają prace nad wprowadzaniem ich na kolejne rynki. WILLBERT Amber II to jedne z najszybszych urządzeń na rynku. Umożliwiają ładowanie z jednej stacji do ośmiu pojazdów jednocześnie, z mocą sięgającą 720 kW. Co ważne, nie wymagają zewnętrznych szaf mocy, co przekłada się na oszczędność miejsca.

Polscy konstruktorzy nie potraktowali instalacji wyłącznie jako słupa do ładowania pojazdów, starali się nadać jej jak najwięcej funkcjonalności. Udostępnili klientom autorski system do zarządzania stacjami ładowania obejmujący m.in. kompleksowy system płatności ad-hoc z terminalem płatniczym. Firma oferuje własny hardware, software, dysponuje własnym zapleczem produkcyjnym i logistycznym. Produkcja realizowana jest na terenie kraju w fabryce zajmującej 3 tys. mkw.

Elektromobilność na fali

Tego typu rozwiązania wpisują się w plany rozwoju elektromobilności realizowane przez ORLEN. Do 2035 r. sieć ORLEN Charge ma obejmować 6 tys. punktów ładowania, z czego 5,8 tys. to ultraszybkie stacje DC. Tym samym za dziesięć lat spółka chce odpowiadać za 33 proc. energii elektrycznej dostarczanej do aut elektrycznych w Polsce. Dziś dysponuje ponad tysiącem punktów ładowania w całym kraju. Rozwój ładowarek jest częścią strategii biznesowej koncernu, elementem modelu biznesowego. Nowoczesne punkty ładowania będą powstawać również na rynkach zagranicznych, na których prowadzi działalność spółka, wpisując się w transformację sektora motoryzacyjnego całego regionu.

ORLEN, inwestując w ultraszybkie technologie i łącząc usługi w jeden spójny system, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. W tej chwili najnowszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie miejscem jest stacja ORLEN Charge przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie. To pierwsza w kraju lokalizacja ORLEN Charge z ultraszybką ładowarką WILLBERT Amber II, która pozwala ładować auto z mocą do 360 kW. Chłodzone cieczą złącza CCS, system dostosowujący dynamicznie moc do pojazdu i duży ekran dotykowy sprawiają, że proces ładowania jest prosty i wygodny.

W ostatnim kwartale 2025 roku ORLEN uruchomi pierwszych 13 szybkich hubów ładowania, każdy z co najmniej sześcioma stanowiskami o mocy minimum 200 kW. Będą one wyposażone w dynamiczny system podziału mocy, dostosowujący się do liczby ładowanych pojazdów i ich indywidualnych potrzeb. – To wzmocni komfort podróżowania samochodem elektrycznym w Polsce – podkreśla Krzysztof Kaczyński. ORLEN chce, aby ładowanie auta elektrycznego odbywało się w takim standardzie i czasie jak tankowanie. Kierowcy zyskają wtedy pewność, że autem elektrycznym można podróżować szybko i komfortowo także na dłuższych trasach. Tylko w takim przypadku elektromobilność może stać się naprawdę powszechna.

Inwestycje pomagają budować rynek

– Wierzymy, że rozwój sieci ORLEN Charge, oparty na wielostanowiskowych, ultraszybkich ładowarkach o mocy co najmniej 200 kW na każde stanowisko, w połączeniu z ofertą Stop Cafe realnie wpłynie na rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Dzięki takiej infrastrukturze kierowcy zyskają pewność, że autem elektrycznym można podróżować szybko i komfortowo także na dłuższych trasach – mówi Krzysztof Kaczyński, dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności w spółce ORLEN. Dobra i skuteczna technologia jest warunkiem sukcesu.

ORLEN rozbudowuje infrastrukturę, ale też oferuje zachęty, by przekonywać kierowców do korzystania z aut elektrycznych. Użytkownikom aplikacji ORLEN Charge proponuje atrakcyjne promocje, np. rabaty na ładowanie pojazdów w sieci ORLEN Charge lub dodatkowe punkty VITAY, które można wymieniać np. na kawę w Stop Cafe lub hot dogi na stacjach paliw ORLEN. Ponadto dołączając kartę VITAY w aplikacji ORLEN Charge, otrzymują 1000 punktów VITAY na start. Kolejne punkty otrzymywać będą za każdą zrealizowaną sesję ładowania BEV. Takie akcje mają zachęcić kierowców do korzystania z samochodów elektrycznych.

Elektromobilność jest dla ORLENU szansą na przebudowę segmentu detalicznego i poszerzenie źródeł przychodów firmy. Elektryfikacja w segmencie motoryzacji postępuje coraz szybciej i trend będzie przyspieszał wraz ze zmianami legislacyjnymi zapowiadanymi przez UE, które warunkują realizację ambitnych celów dekarbonizacyjnych. Dziś na rynkach wciąż dominują klasyczne paliwa, ale na przestrzeni kolejnych lat sytuacja będzie się zmieniać. Dlatego ORLEN stara się wybiegać w przyszłość i odczytywać oczekiwania klientów. Koncern świadom jest postępujących trendów, dlatego stawia na rozbudowę aplikacji, cyfryzację usług, personalizację oferty i nowoczesną obsługę. Takie podejście ma zagwarantować firmie zachowanie przewag konkurencyjnych dziś i w przyszłości.

