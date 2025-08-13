Aktualizacja: 13.08.2025 10:57 Publikacja: 13.08.2025 10:50
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
– Mamy solidne wyniki, umacniając się we wszystkich kluczowych obszarach działalności – ocenił Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP. – To efekt tego, że klienci coraz częściej korzystają z naszych produktów i usług – zaznaczył.
Zysk netto grupy PKO BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 2,66 mld zł – podał bank w środę. To więcej niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 2,52 mld zł na plusie. To także najwyższy poziom zarobków w historii, o 7,8 proc. więcej niż kwartał wcześniej i 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej.
W całej pierwszej połowie 2025 roku grupa PKO BP wypracowała 5,13 mld zł zysku netto, o 16,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Dochody z tytułu odsetek w II kw. wyniosły 6,15 mld zł, co oznacza ponad 20-proc. wzrost rok do roku i o 3 proc. kwartał do kwartału. Przy czym sama marża odsetkowa spadła do 4,91 proc. z 4,95 proc. w I kwartale, a wzrost dochodów w tym obszarze wynika z dwucyfrowego zwiększenia wolumenów finansowania oraz z pozyskanych oszczędności klientów.
Wynik z prowizji w II kw. to 1,27 mld zł, mniej więcej tyle co w poprzednich okresach. Koszty ogółem wyniosły 2,2 mld zł.
Władze banku podczas konferencji prasowej podały, że saga frankowa powoli zmierza ku końcowi, jednakże wciąż jest obciążeniem dla wyników finansowych. Rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF wyniosły w II kwartale 1,25 mld zł, a w pierwszym półroczu – 2,2 mld zł. Łącznie od 2019 r. rezerwy frankowe pochłonęły już 21,5 mld zł.
Kontynuowany jest też proces oferowania ugód dla frankowiczów, również na etapie postępowania sądowego. Na koniec czerwca bank zarejestrował ponad 66,8 tys. wniosków o mediację i podpisał łącznie 53,2 tys. ugód z posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich. W samym II kwartale liczba polubownych porozumień z klientami wyniosła 2 356 wobec 1581 w I kwartale.
Z kolei liczba toczących się postępowań sądowych spadła o 184 do ok. 27,9 tys.
Jeśli chodzi o podstawę działalności, wiceprezes Dresler podkreślał bardzo dobre rezultaty.
Finansowanie dla klientów było wyższe o 10,3 proc. i wzrosło do 307 mld zł. Finansowanie w segmencie korporacyjnym zwiększyło się o 8,7 proc. rok do roku, przy czym PKO BP wskazuje, że istotną część tego wzrostu stanowiło wsparcie dużych projektów infrastrukturalnych, w tym projektu budowy farm wiatrowych na Bałtyku.
Lepsze wyniki banku wspierał też silny wzrost nowych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych w II kwartale. Wartość nowych kredytów udzielonych klientom w tych segmentach wzrosła prawie o połowę rok do roku, do 7 mld zł w przypadku kredytów mieszkaniowych i 8,1 mld zł kredytów konsumpcyjnych.
PKO BP utrzymuje się na pozycji największego kredytodawcy hipotecznego, z blisko 30 proc. udziałem w nowej sprzedaży kredytów.
Depozyty klientów wzrosły na koniec II kwartału do 639 mld zł, czyli o 13,7 proc. rok do roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Mamy solidne wyniki, umacniając się we wszystkich kluczowych obszarach działalności – ocenił Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP. – To efekt tego, że klienci coraz częściej korzystają z naszych produktów i usług – zaznaczył.
Mimo obniżonych stóp procentowych i wysokich rezerw na kredyty frankowe, bank BNP Paribas chwali się w II kwarta...
Prezydent Donald Trump i jego doradcy ekonomiczni planują historyczną sprzedaż akcji Fannie Mae i Freddie Mac, d...
Kolejny, mocno dotąd wspierający Putina, kraj zaczyna odwracać się od Rosji. Banki Tajlandii przestały masowo ot...
Bank Anglii obniżył główną stopę procentową o 25 pb. do poziomu 4 proc. Jego decyzja była zgodna z oczekiwaniami...
Pierwsza połowa 2025 roku była dla nas bardzo udana – przekonuje Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao. Zysk o...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas